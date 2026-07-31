Christophe Dugarry dévoile le moment qui a fait basculer la carrière de Zinedine Zidane : «C'est aussi pour ça qu'il a réussi»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très proche de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry s'est confié sur l'évolution de la carrière d'entraîneur du nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Avec un choix qu'il voit comme un tournant, à savoir celui d'accepter le rôle d'adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid, ce qui lui a permis de ne pas brûler les étapes.

C'est officiel depuis mardi, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Une nomination qui met fin à un long secret de Polichinelle puisque cette annonce est attendue depuis quasiment 5 ans et le départ de Zizou du Real Madrid où il a remporté trois Ligues de champions de suite. Désormais, tout le monde attend avec impatience de découvrir l'ère Zidane en Bleus après avoir tout gagné avec le club merengue.

Dugarry dévoile la décision cruciale de Zizou D'ailleurs, cette réussite en tant qu'entraîneur n'était absolument pas garantie. Mais pour Christophe Dugarry, très proche de Zinedine Zidane, ce succès est notamment du à la façon dont il abordé sa carrière d'entraîneur, en acceptant notamment d'être adjoint dans un premier temps. « Son rôle d'adjoint d'Ancelotti - mais aussi de Mourinho - l'a beaucoup aidé à prendre des décisions. Ça l'a conforté dans l'entraîneur qu'il voulait être ou ne pas être. C'est un garçon qui observe beaucoup et qui est très humble. Beaucoup auraient voulu brûler les étapes, pas lui. Il voulait y aller quand il se sentait fort et prêt. Souvent, les mecs qui ont réussi des grandes carrières ont tendance à se dire qu'il "suffit de". Que sous prétexte qu'ils ont été grands et incroyables, ça va leur suffire à être performants dans un autre registre. Lui, il a vite compris que ce serait un autre métier et qu'il lui faudrait être capable d'écouter et d'apprendre. C'est aussi pour ça qu'il a réussi », confie le consultant de RMC dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Son rôle d'adjoint d'Ancelotti l'a beaucoup aidé» Malgré son statut de légende du football, qui aurait pu lui permettre d'obtenir, ou au moins de réclamer des passe-droits, Zinedine Zidane a suivi un cursus totalement habituel ce qui lui a permis de se former au mieux. Une preuve d'humilité que souligne Christophe Dugarry : « Zizou est un garçon extrêmement intelligent et, dès qu'il a arrêté de jouer, la première chose qu'il a eu envie de faire est de se former. Toutes les choses qu'il n'a pas pu apprendre, faire ou connaître, il a eu envie de comprendre comment elles fonctionnaient. Il a fait des formations, à l'université et ailleurs. Il a consulté des grands patrons, comme Franck Riboud (PDG de Danone), qui lui a expliqué comment marchait une entreprise ou un conseil d'administration. Il a toujours voulu apprendre des meilleurs, oui, mais apprendre tout court. Pour se faire sa propre idée et élargir son éventail d'opportunités ».