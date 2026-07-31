Zinédine Zidane et son staff : Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France va retrouver des alliés chez les Bleus !

Axel Cornic

Zinedine Zidane a enfin pris ses fonctions comme sélectionneur de l'équipe de France, succédant à Didier Deschamps. Mais tout le monde se demande désormais ce qu'il va donner à ce poste et surtout, par qui il va être accompagné dans sa mission jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Une nouvelle ère a débuté. Après quatorze années de Didier Deschamps, nous avons un nouveau sélectionneur en la personne de Zinedine Zidane. Il va donc apporter ses propres idées, faire ses propres choix, mais avant tout il devra constituer son staff pour répondre au mieux aux défi qui se profilent pour lui et l'équipe de France.

« Il a son staff de fidèles composé de David Bettoni, Amidou Mcedier, Grégory Dupont et Stéphane Planck » On connait déjà quelques noms de ce nouveau staff, avec notamment l'un des plus fidèles de Zidane. Il s'agit de David Bettoni, qui a été à ses côtés au Real Madrid et qui devrait sauf grande surprise devenir son adjoint avec l'équipe de France. Mais il n'est pas le seul. « Il a son staff de fidèles composé de David Bettoni, Amidou Mcedier, Grégory Dupont et Stéphane Planck » a révélé sur Sud Radio Frédéric Hermel, connu pour être l'un des proches du technicien français, dont il a d'ailleurs écrit la biographie.

« Il y aura peut-être Fabien Barthez » Mais il devrait également y avoir un nom très connu comme celui de Fabien Barthez, Champion du monde 1998 avec l'équipe de France aux côtés de Zinedine Zidane. « Il y aura peut-être Fabien Barthez. En tout cas, ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, les fidèles de Madrid sont là » a précisé Hermel. Il devrait vraisemblablement prendre le poste d'entraineur des gardiens, ce qui sera une grande première. Il n'a en effet été que consultant au TFC lors de la saison 2020/2021 ou encore conseiller technique chez les Bleus, à l'époque de Laurent Blanc.