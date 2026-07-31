Un Lionel Messi à Clermont : La comparaison osée de Christophe Urios risque de faire parler !

Axel Cornic

Celebre figure du Top 14, où il a entrainé plusieurs équipes au fil des années, Christophe Urios a récemment fait une déclaration d’amour au football, sport qu’il semble tout particulièrement apprécier. D’ailleurs, il assure avoir un Lionel Messi parmi les joueurs sous sa direction, du côté de l’ASM Clermont Auvergne.

On ne le voit pas vraiment enchainer les dribbles sur un terrain. Pourtant, Christophe Urios est un grand fan de football. Il en a parlé dans un récent entretien accordé à Rugbyrama, une dizaine de jours après la fin de la Coupe du monde 2026. Et le coach de Clermont assure s’en inspirer pour son travail tous les jours.

Urios totalement fan de Mbappé Il y a un joueur qui semble particulièrement l’influencer et il s’agit de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et star du Real Madrid. « Il est imperturbable. Pourquoi ? Parce que c’est quelqu’un qui est parfaitement aligné avec ce qu’il est. Et il ne change pas. C’est quelqu’un qui a une maturité incroyable, une facilité à parler, qui est intelligent, il a sûrement une très belle éducation. Il est clair » a déclaré Christophe Urios, qui lors de cet entretien a également fait part de son admiration pour la légende Diego Armando Maradona.

« Mbappé, en tant que joueur, j’en parle souvent avec les gars » Et ça peut aller loin, puisque le manager de l'ASM Clermont Auvergne assure parler du footballeur à ses propres joueurs. « Mbappé, en tant que joueur, j’en parle souvent avec les gars. Il faut avoir cette stature, cette solidité, pour l’incarner au quotidien » a confié Urios. « Parce que ce sont les gens qui ne changent pas en fonction de l’environnement dans lequel ils sont qui sortent du lot. Un Mbappé, il est responsable. Ce n’est pas du cinéma ».