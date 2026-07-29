Le Stade Toulousain prépare déjà l’après Antoine Dupont : Voilà les deux joueurs qui peuvent succéder à la star du XV de France !

Pierrick Levallet

Si le Stade toulousain a remporté un nouveau Bouclier de Brennus la saison passée, les Rouge-et-Noir ont connu une fin d’exercice assez délicate. Signe que l’équipe d’Ugo Mola est sur une fin de cycle ? Le club de Top 14 préparerait en tout cas la succession d’Antoine Dupont et aurait déjà identifié deux joueurs susceptibles de prendre sa place à l’avenir.

La saison passée, le Stade toulousain a remporté un nouveau Bouclier de Brennus après une victoire contre Montpellier en finale du championnat en juin dernier. Mais la fin de l’exercice a été plutôt compliquée pour les hommes d’Ugo Mola. Cela pourrait être un signe que les Rouge-et-Noir sont en fin de cycle et qu’il faut commencer à renouveler l’effectif. Plusieurs cadres seront en fin de contrat en 2027, comme Thomas Ramos. Antoine Dupont, lui, est lié au club toulousain jusqu’en juin 2031. Mais les champions de France prépareraient déjà l’avenir sans lui et auraient même identifié deux joueurs pour lui succéder.

Deux cracks du Stade toulousain pour succéder à Antoine Dupont ? Comme le rapporte Actu Rugby, les successeurs d’Antoine Dupont et de Paul Graou seraient déjà trouvés avec Simon Darroque et Nathan Llaveria. Le premier a disputé cinq matchs de Top 14 avec les Rouge-et-Noir du haut de ses 21 ans et dispose d’un contrat jusqu’en 2029. Le second n’a qu’une seule rencontre de championnat à son actif à 20 ans, et son bail court également jusqu’en 2029. Ces deux joueurs feraient partie des sept pépites sur lesquelles le Stade toulousain entendrait bâtir son avenir.

Le Stade toulousain veut miser sur cinq autres jeunes Les champions de France en titre voudraient aussi miser sur Jérémy Nemor (20 ans, ailier), Raphaël Portat (22 ans, deuxième ligne), Roméo Bonnard Martin (20 ans, troisième ligne), Marceau Marzullo (20 ans, troisième ligne) et Lucas Vignères (21 ans, centre). Tout ce beau monde sera amené à prendre la relève au Stade toulousain tôt ou tard. Jusqu’à présent, les Rouge-et-Noir n’ont recruté qu’un seul joueur cet été et semble donc miser sur son centre de formation pour renforcer son effectif.