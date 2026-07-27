«C’est un compétiteur, un athlète et un joueur incroyable » : Le Stade Toulousain boucle le transfert de l'été, c'est déjà validé par le vestiaire

Axel Cornic

Ce lundi, les premiers joueurs du Stade Toulousain ont débarqué, pour reprendre les entrainements et préparer la nouvelle saison. Les internationaux ne seront pas là avant le 17 aout au maximum, mais certains ont déjà repris comme Ange Capuozzo, qui va avoir un tout nouveau coéquipier à partir de cet été.

On a l'impression que c'était hier que les joueurs du Stade Toulousain soulevaient le 25e Bouclier de Brennus de leur histoire, sur la pelouse du Stade de France. Mais pas le temps de se remémorer ces beaux moments, puisque c'est déjà la reprise pour les quadruples Champions de France en titre, avec les premiers joueurs qui ont repris les entrainements ce lundi.

Capuozzo va accueillir Menoncello à Toulouse Comme la plupart des internationaux, Ange Capuozzo a encore une semaine de vacances. Mais il a accordé un peu de temps à Midi Olympique pour notamment parler de l'un de ses nouveaux coéquipiers : son compatriote Tommaso Menoncello, recrue phare du Stade Toulousain. « C’est drôle parce qu’il me semble être arrivé hier à Toulouse, alors que cela fait déjà quatre ans que je suis au Stade. J’ai été dans la peau du mec qui arrivait, et aujourd’hui je vais être dans celle de celui qui accueille » a confié l'international italien, au club depuis 2022.

« C’est très excitant sportivement de pouvoir partager le même maillot en club » « On a échangé quelques messages pendant les vacances. C’est très excitant sportivement de pouvoir partager le même maillot en club, parce que c’est un compétiteur, un athlète et un joueur incroyable. J’ai la chance de jouer avec lui en sélection et je suis bien content de le retrouver à Toulouse » a poursuivi Capuozzo au sujet de l'arrivée de l'autre star de la Squadra Azzurra, qui a choisi le Stade Toulousain alors même que le RCT lui offrait un contrat beaucoup plus lucratif.