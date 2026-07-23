Un phénomène pour accompagner Antoine Dupont : Qui est la nouvelle recrue du Stade Toulousain que l'Europe s'arrachait ?

Axel Cornic

Le Top 14 va débuter le 5 septembre prochain, avec une première journée qui fait déjà saliver. Et il y aura plusieurs nouveaux visages à suivre comme Tommaso Menoncello, recrue phare du Stade Toulousain et star de la Squadra Azzurra qui à seulement 23 ans, est déjà l'un des meilleurs trois-quart centre de la planète rugby.

Certains pensaient que la saison 2025/2026 allait être celle de la fin de l'hégémonie toulousaine sur le Top 14. Avec les blessures d'Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore de Juan Cruz Mallía et d'Anthony Jelonch, il fait dire que le Stade Toulousain avait montré quelques signes de faiblesse. Mais tout le monde a eu faux, puisqu'ils ont une nouvelle fois remporté le Bouclier de Brennus... et comptent bien continuer !

Tommaso Menoncello signe à Toulouse Pour cela, les Haut-garonnais ont misé sur un recrutement cinq étoiles où l'on peut notamment trouver un certain Tommaso Menoncello. Encore inconnu du grand public, le trois-quart centre est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, avec notamment un titre de Meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024 alors qu'il n'avait encore que 20 ans. Il sera sans aucun doute l'une des attractions du Top 14 lors de la saison à venir et pourrait être un énorme atout pour Ugo Mola, même si la concurrence à son poste est féroce. En tout cas, le principal intéressé semble être assez content de son choix...

« C'est le plus grand club au monde ! » Dans un entretien accordé à L'Equipe au mois de mai dernier, il ne tarissait en effet pas d'éloges au sujet de son nouveau club. « Le Stade Toulousain est le plus grand club au monde ! Avec beaucoup de grands joueurs et une forte concurrence. C'est le meilleur choix. Celui qui me fera grandir et me poussera à donner le meilleur de moi-même » avait confié Tommaso Menoncello, qui avait pourtant d'autres options sur la table. Le prodige italien de 23 ans semblait en effet plaire à quelques écuries de Premiership en Angleterre, mais surtout à d'autres gros noms du Top 14 comme Toulon. Là-bas, il aurait notamment pu retrouver Juan Ignacio Brex, son compère au centre avec la Squadra Azzurra et ancien coéquipier au Benetton Treviso.