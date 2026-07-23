«Il y avait une opportunité à saisir» : A un an de la Coupe du monde, un crack de l'UBB a gagné sa place avec le XV de France ?

Axel Cornic

Les malheurs de l'Union Bordeaux-Bègles, pas qualifiée pour les phases finales du Top 14, ont fait le bonheur de Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France a en effet pu compter sur les doubles Champions d'Europe en titre pour le Nations Championship et certains ont marqué des points, à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie.

La France a l'un des viviers de talents les plus grands de la planète rugby. Pourtant, il y a certains postes qui posent problème comme celui de pilier droit, mais également celui de troisième-ligne centre. Grégory Alldritt n'est en effet plus appelé par Fabien Galthié et Anthony Jelonch, l'autre taulier du poste, enchaine les grosses blessures. Mais un jeune joueur pourrait bien reprendre le flambeau...

« Je me suis dit qu’il y avait une opportunité à saisir, et je me suis donné à fond sur tous les matchs » Il s'agit évidemment de Marko Gazzotti, qui après s'être fait une place à l'UBB pourrait bien devenir le nouveau patron du numéro 8 avec le XV de France. En tout cas, il a été l'un des meilleurs lors du Nations Championship de cet été. « Je me suis dit qu’il y avait une opportunité à saisir, et je me suis donné à fond sur tous les matchs. J’ai eu la chance de disputer les trois rencontres de cette tournée, donc oui, je suis plutôt satisfait » a expliqué le troisième-ligne de 21 ans, dans un entretien accordé à Midi Olympique.