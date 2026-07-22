XV de France - «Je n’ai pas hésité» : La grande première que Romain Ntamack n’a pas pu refuser !

Axel Cornic

Champion de France pour la quatrième fois consécutive, Romain Ntamack n'a pas eu le temps de fêter ça avec ses coéquipiers du Stade Toulousain. L'ouvreur s'est en effet tout de suite envolé pour l'hemisphere Sud, où il a rejoint le XV de France pour disputer le deuxième et troisième match du Nations Championship.

Pour les suiveurs du XV de France, c'est un gros changement. Les matchs du mois de juillet sont en général pour les jeunes espoirs ou les internationaux inexpérimentés, avec les cadres qui sont mis au repos après une saison harassante. Mais cette fois, on a vu plusieurs grands noms faire le voyage en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon.

« Je n'avais jamais fait de tournée d'été » C'est le cas de Romain Ntamack, qui a rejoint le XV de France tout de suite après la finale du Top 14 remportée avec le Stade Toulousain. Et il ne l'avait jamais fait auparavant ! « Je n'avais jamais fait de tournée d'été donc je ne peux pas comparer (sourire) » a confié l'ouvreur à L'Equipe, validant d'ailleurs ce nouveau Nations Championship. « C'est sûr que ce format donne un enjeu supplémentaire, au lieu de faire trois tests matches un peu "en l'air" ».