Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey a choisi son club pour la saison prochaine ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Louis Bielle-Biarrey est au coeur de nombreuses spéculations depuis quelques semaines maintenant. L’UBB a entamé les négociations pour prolonger l’ailier de 23 ans. Le nouveau phénomène du rugby français n’aurait toutefois pas encore donné son accord pour étendre son engagement. Il semble d’ailleurs avoir déjà choisi son club pour la saison prochaine.

Le dossier Louis Bielle-Biarrey risque d’animer le mercato sur la planète rugby encore quelques semaines. Alors que l’UBB a entamé les négociations pour prolonger le contrat de l’ailier de 23 ans, toujours aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Le nouveau phénomène du rugby français peut d’ailleurs discuter avec n’importe quel club depuis le 1er juillet. L’international français aurait toutefois déjà choisi son équipe pour la saison prochaine à en croire son agent.

«Louis ne s’est pas caché dernièrement sur son envie de rester à Bordeaux» « C’est un secret de polichinelle. Il y a une réelle envie du président Laurent Marti et de l’UBB de prolonger Louis Bielle-Biarrey. Les discussions ont pris un peu de temps, mais Louis ne s’est pas caché dernièrement sur son envie de rester à Bordeaux. Il a à peine 23 ans, il est en train de vivre un début de carrière exceptionnel que ce soit avec le XV de France ou avec l’UBB. Donc la suite de l’avenir de Louis doit s’inscrire à l’UBB sur les deux ou trois prochaines saisons, sans trop de difficulté » a expliqué Jérôme Chabran à Midi Olympique.