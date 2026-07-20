XV de France : Paul Graou remplace Antoine Dupont, les autres joueurs du Stade Toulousain réagissent !

Axel Cornic

Initialement annoncé dans les neuf finalistes qui devaient rejoindre le XV de France en Australie, Antoine Dupont a dû déclarer forfait à cause d'une lésion à un mollet. Mais il a été remplacé par Paul Graou, son coéquipier au Stade Toulousain, qui a fêté sa première sélection lors du match de ce samedi face au Japon (42-15).

Ils étaient nombreux à être déçus. Les supporters français comme étrangers avaient envie de voir Antoine Dupont au lancement du Nations Championship, toute nouvelle compétition lancée par World Rugby. Mais ils ont pu se consoler avec Paul Graou, qui après avoir réalisé une excellente saison avec le Stade Toulousain, a enfin connu le XV de France.

« J'ai été prêt depuis la première minute » Rentré en jeu face au Japon pour remplacer Maxime Lucu, le demi de mêlée auscitain a fêté sa toute première sélection et évidemment, il était aux anges. « J'ai été prêt depuis la première minute (rire). Donc, vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. J'étais très excité de rentrer sur le terrain. Après, le score a été fait. Mais je n'ai pas calculé ça » a confié Paul Graou. « J'ai essayé de profiter, de faire ce que j'ai pu. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Je pense que j'aurais pu en jouer deux ou trois d'affilée ».