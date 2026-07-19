XV de France : La grosse émotion qu'il a pu vivre sans Antoine Dupont

Axel Cornic

Attendu pour cette première partie du Nations Championship, Antoine Dupont a finalement été contraint de déclarer forfait. C'est Maxime Lucu qui l'a remplacé comme capitaine, mais l'absence de la star française a également permis à Paul Graou de fêter sa première sélection ce samedi, face au Japon (42-15).

On ne l'avait plus vu depuis 2017. Avec le règlement mis en place pour protéger les internationaux, Antoine Dupont a souvent été mis au repos au mois de juillet. Cette fois, il devait pourtant participer au lancement du Nations Championship, toute nouvelle compétition de World Rugby et était très attendu. Mais ses supporters ont été déçus...

« Je suis très content d'honorer cette première sélection, ici, avec ce groupe-là » Quelques jours après la finale de Top 14 remportée avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a en effet été contraint de déclarer forfait à cause d'une lésion au mollet. Un mal pour un bien, puisque cela a tout de même permis à Paul Graou de fêter sa toute première sélection. « Déjà, la victoire fait plaisir. Comptablement, c'est bien. On prend des points. On poursuit la suite de la compétition de la meilleure des manières. Après, d'un point de vue personnel je suis très content d'honorer cette première sélection, ici, avec ce groupe-là » a expliqué le demi de mêlée de 28 ans, rentré en jeu contre le Japon.