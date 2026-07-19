XV de France : «Porter le maillot se mérite», La pique inattendue de Fabien Galthié

Axel Cornic

Avec la victoire face au Japon (42-15), le XV de France a terminé la première partie du Championnat des nations, qui reviendra au mois de novembre. Et à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie, des nombreux joueurs semblent avoir marqué des points précieux...

C'était un mois de juillet assez spécial. Normalement, le XV de France se déplaçait toujours dans l'hemisphere sud avec une équipe B ou C, mais le Nations Championship a tout changé. Rarement les stars ont été aussi nombreuses et si Antoine Dupont a déclaré forfait, on a notamment pu voir Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Emmanuel Meafou et Maxime Lucu.

Ils ont fait le voyage pour rien ? Il y en a pourtant certains qu'on n'a pas du tout vu. Ils sont en effet sept joueurs présents dans le groupe de 42 à ne pas avoir disputé la moindre minute lors des trois premiers matchs de ce Nations Championship. On parle de Mathis Ferté, Boris Palu, Emilien Gailleton, Temo Matiu, Auguste Cadot, Théo Forner et Esteban Capilla, que l'on a vu lors du test-match contre l'Angleterre XV, mais pas face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Un signal fort, à un an de la Coupe du monde 2027 qui se disputera en Australie ?