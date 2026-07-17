XV de France : Maxime Lucu évoque la polémique du moment avant d’affronter le Japon !

Alexis Brunet

Samedi à 10H40 heure française, le XV de France affrontera le Japon pour son troisième match dans le championnat des nations. Une rencontre qui sera arbitrée par Ben O’Keeffe, l’arbitre du quart de finale de Coupe du monde 2023 perdu par les joueurs de Fabien Galthié contre l’Afrique du Sud (29-28). Présent en conférence de presse, Maxime Lucu a abordé ce sujet polémique.

Après la Nouvelle-Zélande et l’Australie, le XV de France s’apprête à affronter le Japon samedi à Tokyo pour le compte de son troisième match dans ce championnat des nations. Une rencontre qui sera arbitrée par un certain Ben O’Keeffe et cela ne rappelle pas forcément de bons souvenirs aux Bleus. C’est cet arbitre néo-zélandais qui était en charge de la rencontre entre la France et l’Afrique du Sud en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié s’étaient inclinés 29 à 28 et certaines décisions d’O’Keeffe avaient été très décriées.

« Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus » Présent en conférence de presse, Maxime Lucu a d’ailleurs été interrogé sur le fait d’être de nouveau arbitré par Ben O’Keeffe. Le demi de mêlée ne fait pas des retrouvailles avec l’officiel néo-zélandais un sujet. « Non pas du tout. Que ce soit Ben O'Keeffe ou un autre, on travaille de la même façon. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Il faut juste se concentrer sur nos attitudes et l'image qu'on donne aux arbitres dans les matches internationaux. On l'a moins bien fait sur les deux premiers matches, il faut que ce soit le cas demain (samedi) et il n'y a aucun problème avec Ben O’Keeffe. »