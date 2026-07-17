XV de France : Le changement décidé par Fabien Galthié, «on n’est pas totalement satisfait»

Axel Cornic

Ce jeudi, Fabien Galthié a livré l'équipe qui affrontera le Japon, pour le dernier match de cette partie estivale du Nations Championship. Et la première chose qui saute aux yeux c'est un changement total en première ligne, un secteur qui n'a pas vraiment apporté satisfaction au cours des derniers matchs.

La France peut se vanter d'avoir certains des meilleurs joueurs de la planète à certains postes. Mais pour d'autres, c'est plutôt la pénurie. C'est notamment le cas au poste de pilier droit, puisque depuis la retraite forcée d'Uini Atonio en janvier dernier personne n'a montré pouvoir être à la hauteur.

« On n'est pas totalement satisfait de la performance de notre mêlée » Loin de se cacher derrière des excuses avant d'affronter le Japon ce samedi, le sélectionneur du XV de France a reconnu ces problèmes en première-ligne. « On n'est pas totalement satisfait de la performance de notre mêlée. On cherche encore à plus performer dans ce secteur. Ensuite, on a pris quatre piliers droits, trois piliers gauches et l'on a besoin de les mettre sur le terrain. On a besoin de trouver une homogénéité, de les faire progresser » a expliqué Fabien Galthié, lors de la conférence de presse organisée ce jeudi.