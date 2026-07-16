Antoine Dupont remplacé au XV de France, Fabien Galthié valide

Axel Cornic

Après la Nouvelle-Zélande et l'Australie, le XV de France s'apprête à disputer le dernier match de cette partie estivale du Nations Championship. Ce sera face au Japon à Tokyo et on pourrait bien voir un joueur connaitre sa première sélection avec Paul Graou, arrivé du Stade Toulousain pour palier le forfait de dernière minute d'Antoine Dupont.

Pour la première fois depuis 2017, on espérait tous pouvoir revoir Antoine Dupont disputer les matchs de juillet du XV de France. Mais le quadruple Champion de France en titre a annoncé son forfait quelques jours après la finale du Top 14 remportée avec le Stade Toulousain, prétextant une lésion au mollet.

Grande première pour Paul Graou ? Pour le remplacer, Fabien Galthié a pu compter sur Maxime Lucu et Nolann Le Garrec face à la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Mais un nouveau venu intègre la feuille de match pour le match contre le Japon ! Il s'agit de Paul Graou, doublure d'Antoine Dupont au Stade Toulousain, qui sera remplaçant ce samedi. Et l'histoire est belle, puisqu'il est le fils de Stéphane Graou, ancien coéquipier du sélectionneur du XV de France, lorsqu'il évoluait encore à Colomiers. « Je dois mettre tout ça de côté. Le XV de France, c’est ma responsabilité en tant que sélectionneur. Avec mes amitiés passées et présentes qui ont traversé le temps du rugby, de la jeunesse, je me dois de faire la part des choses » a-t-il déclaré en conférence de presse, écartant d'emblée tout favoritisme éventuel.