Bientôt «le bordel» au XV de France à cause d’une décision de Fabien Galthié ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant d'aligner Matthieu Jalibert au poste d'arrière lors du dernier match du XV de France face à l'Australie afin de permettre à Romain Ntamack d'évoluer à l'ouverture, Fabien Galthié a ouvert un vaste débat au sein du rugby français. Et Christophe Lamaison, ex-international tricolore, lance un avertissement clair à l'entraîneur français : il pourrait finir par foutre «le bordel» au XV de France avec sa gestion du cas Jalibert.

En l'absence de certains titulaires habituels et notamment celle de Thomas Ramos à l'arrière, Fabien Galthié doit apporter des modifications au XV de France pour cette tournée estivale. Lors du dernier match contre l'Australie, l'entraîneur des Bleus avait notamment opté pour une association entre Romain Ntamack à l'ouverture et Matthieu Jalibert au poste d'arrière, alors que les deux hommes ont plutôt l'habitude d'être en concurrence pour le numéro 10. Mais cette option Jalibert à l'arrière est-elle vraiment une solution durable pour le XV de France ?

« Pas la première fois que Fabien prouve qu'il est intelligent » Interrogé par Actu Rugby, Christophe Lamaison livre son point de vue sur cette gestion du cas Matthieu Jalibert au XV de France et salue notamment l'intelligence de Fabien Galthié : « Ce n'est ni plus ni moins que du management. Fabien Galthié a été très clair avec ses joueurs parce qu'il peut se le permettre : il a été joueur, connaît son métier de sélectionneur, et puis c'est lui le patron. Cette clarté a deux vocations : l'un et l'autre savaient à quoi s'attendre, et puis ça permet de mettre en avant le rôle de manager. Pour moi, ce n'est pas la première fois que Fabien prouve à tout le monde qu'il est intelligent », confie l'ancien demi d'ouverture du XV de France.