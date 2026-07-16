Top 14 - UBB : Louis Bielle-Biarrey file à Paris pour une expérience inoubliable

Axel Cornic

Très performant avec l’Union Bordeaux-Bègles et le XV de France, Louis Bielle-Biarrey a connu une ascension fulgurante en à peine deux ans. Il n’a pas encore volé la vedette à son aîné Antoine Dupont, mais l’ailier de 23 ans est déjà considéré comme l’un des visages les plus connus du rugby ainsi que du sport français.

Avec l’échec en Top 14, Fabien Galthié a pu compter sur des nombreuses stars de l’UBB pour le Nations Championship. Mais hors de question d’appeler Louis Bielle-Biarrey ! L’international français a énormément joué cette saison en club comme avec le XV de France et il profite donc de vacances bien méritées, avant une reprise des entrainements autour du 22 juillet prochain.

LBB survole Paris pour le 14 juillet Comme avec des nombreux sportifs, on a pu suivre les vacances du rugbyman sur les réseaux sociaux et ce 14 juillet... il était à Paris ! Louis Bielle-Biarrey a en effet été invité par la Marine nationale, dont il est devenu récemment l’ambassadeur, à l’occasion du Défilé aérien organisé pour la fête nationale. Il a ainsi embarqué à bord d’un Dauphin de l’aéronautique navale et a partagé quelques vidéos via son compte Instagram. Une expérience que l’on pense inoubliable, mais qui montre une nouvelle fois que l’international français de 23 ans est devenu une véritable personnalité, même en dehors des terrains de rugby.