XV de France - Matthieu Jalibert : Une mauvaise nouvelle fuite dans la presse ?

Axel Cornic

Titulaire en Nouvelle-Zélande et en Australie, même si au poste d’arrière, Matthiue Jalibert surfe encore sur la très belle lancée du dernier 6 Nations. Mais la star de l’Union Bordeaux-Bègles et du XV de France pourrait bien rater la dernière rencontre de l’été face au Japon, ce samedi.

Certains se demandent pourquoi on n’y avait pas pensé avant. Souvent opposés au poste d’ouvreur, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ont joué ensemble face à l’Australie (48-33). Le second a été aligné en 15 et leur duo a porté satisfaction, animant le jeu tricolore. Et tout le monde a envie de revoir ça...

Jalibert absent de l’entrainement Il reste en effet un dernier match en cette partie estivale du Nations Championship, avec un déplacement à Tokyo pour y affronter le Japon. On se demande donc si Fabien Galthié alignera encore Jalibert et Ntamack, mais une mauvaise nouvelle est venue doucher l’enthousiasme des supporters. L’ouvreur de l’UBB n’a en effet pas participé à l’entrainement et d’après les informations de Midi Olympique, le staff du XV de France souhaiterait le ménager. Il souffrirait vraisemblablement des adducteurs et en cas de forfait, il pourrait être remplacé à l’arrière par Théo Attissogbé ou encore Antoine Hastoy.