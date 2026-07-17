XV de France - Romain Ntamack menacé pour la Coupe du Monde ? : «Un OVNI va débouler…»

Alexis Brunet

En 2027 aura lieu la Coupe du monde de rugby et l’équipe de France tentera une nouvelle fois de mettre la main sur un trophée qu’elle n’a pour le moment jamais remporté. International depuis de longues années, Romain Ntamack a de grandes chances de faire partie du voyage en Australie, mais un OVNI pourrait lui piquer sa place de titulaire à l’ouverture.

Pour son deuxième match dans le championnat des nations, le XV de France s’est offert une première victoire. Opposés à l’Australie, les Bleus se sont repris après leur défaite inaugurale contre la Nouvelle-Zélande pour finalement s’imposer 42 à 26. Face aux Wallabies, Fabien Galthié avait pris une grande décision en alignant Romain Ntamack en numéro 10 et Matthieu Jalibert en numéro 15, ce qui a finalement été payant.

« J'ai trouvé qu'il a fait un joli pied de nez à tout ça » Habituellement titularisé au poste de numéro 10, Matthieu Jalibert avait donc accepté de laisser sa place à Romain Ntamack contre l’Australie. Une bonne entente que l’ancien international du XV de France Christophe Lamaison a tenu à souligner à Actu Rugby. « Ce que j'ai vraiment envie d'aborder, c'est l'acceptation par ces deux extraordinaires joueurs d'évoluer ensemble. Ils ne sont pas du même club, jouent au même poste... Quoi qu'il en soit, Jalibert, par son état d'esprit qui a significativement évolué depuis plus d'un an, montre, au-delà du talent qu'il a, qu'il est capable d'accepter les choses. On a souvent parlé de lui comme d'un caractériel, d'un gars qui peut se fâcher avec Fabien Galthié, et j'ai trouvé qu'il a fait un joli pied de nez à tout ça. Avec l'UBB, il est extraordinaire, face aux All Blacks il sort un très bon match, face à l'Australie il accepte de laisser sa place de n°10 et ça fonctionne. Je dis bravo, et c'est ce que j'ai envie de retenir ! Je ne souhaite pas rentrer dans un certain schéma où il faudrait choisir un n°10. »