XV de France : Romain Ntamack s'exprime enfin sur sa relation avec Matthieu Jalibert

Axel Cornic

Avec l'absence de Thomas Ramos et la blessure de Damian Penaud, Fabien Galthié et son staff ont décidé de tenter un duo inédit avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Pas au centre de l'attaque comme cela a pu déjà être fait, mais plutôt avec le Toulousain en 10 et le Bordelo-Bèglais en 15. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a marché...

Certains seraient prêts à tout pour avoir deux ouvreurs de ce niveau. Chaque composition d'équipe est devenue un casse-tête pour Fabien Galthié, avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack qui sont à leur meilleur niveau. Mais à un an de la Coupe du monde 2027, une nouvelle option très intéressante a été tentée, qui pourrait bien régler pas mal de problèmes.

Romain Ntamack avec Matthieu Jalibert Au lieu de les opposer, le sélectionneur du XV de France a en effet décidé de les associer comme il l'a si bien dit en conférence de presse. Ntamack a ainsi pris le numéro 10 et Jalibert le 15, avec deux prestations plus que satisfaisantes contre l'Australie et le Japon. Il faut dire que depuis un an, les Bleus évoluent dans un dispositif à deux ouvreurs avec Thomas Ramos qui avait pris ce rôle lors du 6 Nations 2026, ce qui est parfait pour la star de l'UBB, qui s'est montré à son avantage à un poste qui n'est pourtant pas le sien.