XV de France : Romain Ntamack s'exprime enfin sur sa relation avec Matthieu Jalibert

Avec l'absence de Thomas Ramos et la blessure de Damian Penaud, Fabien Galthié et son staff ont décidé de tenter un duo inédit avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Pas au centre de l'attaque comme cela a pu déjà être fait, mais plutôt avec le Toulousain en 10 et le Bordelo-Bèglais en 15. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a marché...
Certains seraient prêts à tout pour avoir deux ouvreurs de ce niveau. Chaque composition d'équipe est devenue un casse-tête pour Fabien Galthié, avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack qui sont à leur meilleur niveau. Mais à un an de la Coupe du monde 2027, une nouvelle option très intéressante a été tentée, qui pourrait bien régler pas mal de problèmes.
Romain Ntamack avec Matthieu Jalibert
Au lieu de les opposer, le sélectionneur du XV de France a en effet décidé de les associer comme il l'a si bien dit en conférence de presse. Ntamack a ainsi pris le numéro 10 et Jalibert le 15, avec deux prestations plus que satisfaisantes contre l'Australie et le Japon. Il faut dire que depuis un an, les Bleus évoluent dans un dispositif à deux ouvreurs avec Thomas Ramos qui avait pris ce rôle lors du 6 Nations 2026, ce qui est parfait pour la star de l'UBB, qui s'est montré à son avantage à un poste qui n'est pourtant pas le sien.
« Ça s'est fait naturellement avec Matthieu, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors »
Dans un long entretien publié ce lundi dans L'Equipe, Romain Ntamack s'est exprimé pour la première fois au sujet de ce nouveau duo avec Jalibert. « Dès leur retour de Nouvelle-Zélande, on fait des petites vidéos individuelles le lundi et Fabien (Galthié) et Patrick (Arlettaz) nous prennent à part tous les deux pour nous dire qu'on va tenter ça » a confié le joueur du Stade Toulousain. « Ça s'est fait naturellement avec Matthieu, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors. Quand on joue avec des mecs qui aiment jouer au rugby, que ce soit avec lui ou Thomas (Ramos), c'est quand même facile de trouver les repères. Je suis très content d'avoir fait deux matches avec Matthieu, deux très bons matches. Si ça peut donner des options au staff pour la suite, ce n'est que du bonus ».