XV de France - Jalibert avec Ntamack : Il tire la sonnette d'alarme, «ça risque un jour de poser un problème»

Avec le retour de Romain Ntamack à son meilleur niveau, Fabien Galthié a décidé de reculer d'un cran Matthieu Jalibert et ainsi le faire jouer à l'arrière. Une formule qui a plutôt bien marché contre le Japon et l'Australie en ce Nations Championship, mais qui pourrait bien poser des problèmes pour la suite.
En France, on a peut-être deux des meilleurs ouvreurs de la planète. Mais il n'y a qu'une place et après avoir impressionné lors du dernier 6 Nations, Matthieu Jalibert a vu Romain Ntamack revenir le talonner. Le sélectionneur Fabien Galthié a trouvé une solution pour ce Nations Championship, mais pas sûr que cela puisse durer encore longtemps.
« La leçon de la tournée, c'est que Romain Ntamack a repris son poste »
Pour Eurosport, Jean-Baptiste Lafond a en effet expliqué qu'un jour ou l'autre Galthié devra trancher entre Jalibert et Ntamack... surtout avec la Coupe du monde 2027 qui arrive à grands pas ! « La leçon de la tournée, c'est que Romain Ntamack a repris son poste. Jalibert a dit qu'il comptait rester 10 avec l'UBB ? Donc avec le XV de France aussi. Quelque part il est content de jouer en équipe de France, mais il préfère jouer ouvreur. Portant, c'est Ntamack qui a repris le poste de numéro 10, ça me parait évident » a expliqué l'ancien international français.
« Dans sa tête, Jalibert pense que c'est lui le meilleur ouvreur »
« Si j'ai vécu la même chose avec Serge Blanco ? Oui, mais il fallait accepter que Serge Blanco était le meilleur. Moi je jouais à l'aile, mais j'étais un arrière-ailier. Jalibert peut être un ouvreur-arrière, mais Thomas Ramos va revenir » a poursuivi Jean-Baptiste Lafond. « Dans sa tête, Jalibert pense que c'est lui le meilleur ouvreur et il a sa place, surtout après le Tournoi qu'il a fait. Je ne dirai pas qu'il est déçu de cette tournée, mais la concurrence avec Ntamack est revenue au premier plan. Ça risque un jour de poser un problème, à moins qu'il accepte de dépanner à l'arrière ».