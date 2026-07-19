XV de France - Jalibert avec Ntamack : Il tire la sonnette d'alarme, «ça risque un jour de poser un problème»

Axel Cornic

Avec le retour de Romain Ntamack à son meilleur niveau, Fabien Galthié a décidé de reculer d'un cran Matthieu Jalibert et ainsi le faire jouer à l'arrière. Une formule qui a plutôt bien marché contre le Japon et l'Australie en ce Nations Championship, mais qui pourrait bien poser des problèmes pour la suite.

En France, on a peut-être deux des meilleurs ouvreurs de la planète. Mais il n'y a qu'une place et après avoir impressionné lors du dernier 6 Nations, Matthieu Jalibert a vu Romain Ntamack revenir le talonner. Le sélectionneur Fabien Galthié a trouvé une solution pour ce Nations Championship, mais pas sûr que cela puisse durer encore longtemps.

« La leçon de la tournée, c'est que Romain Ntamack a repris son poste » Pour Eurosport, Jean-Baptiste Lafond a en effet expliqué qu'un jour ou l'autre Galthié devra trancher entre Jalibert et Ntamack... surtout avec la Coupe du monde 2027 qui arrive à grands pas ! « La leçon de la tournée, c'est que Romain Ntamack a repris son poste. Jalibert a dit qu'il comptait rester 10 avec l'UBB ? Donc avec le XV de France aussi. Quelque part il est content de jouer en équipe de France, mais il préfère jouer ouvreur. Portant, c'est Ntamack qui a repris le poste de numéro 10, ça me parait évident » a expliqué l'ancien international français.