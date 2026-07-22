«Ç'a été brutal» : Le changement réclamé qui pourrait plaire à Fabien Galthié et au XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans l’ensemble, la première partie du Championnat des Nations a emballé les participants et les observateurs. Néanmoins, l’Anglais Ben Earl regrette les nombreux déplacements à faire pour les équipes, un point déjà souligné par Fabien Galthié il y a quelques jours…

Le XV de France a terminé la première partie du Championnat des Nations par une victoire au Japon (42-15) le week-end dernier, une semaine après le succès en Australie (42-26). En ouverture de cette nouvelle compétition, les Bleus de Fabien Galthié n’étaient pas passés loin d’un exploit en Nouvelle-Zélande (32-34), pas de quoi ternir le bilan de cette tournée dans l’hémisphère sud.

Le bémol de Fabien Galthié avec le Championnat des Nations « Tout s'est bien déroulé, sachant qu'on était sur des variables d'ajustement en fonction des éliminés, des non-blessés et des joueurs disponibles. Tout s'est bien déroulé. L'énergie et l'engagement des joueurs ont été magnifiques et ils sont récompensés », confiait le sélectionneur du XV de France après le succès au Japon, emballé par ce Championnat des Nations : « Tout était frais. C'était vraiment une fenêtre sur le rugby mondial et les meilleures nations. Il y avait une grande émulation. » Mais quelques jours auparavant, Fabien Galthié avait regretté certaines iniquités dans la programmation de cette compétition : « Le seul bémol que je mettrais dans cette compétition, c'est que je ne comprends pas pourquoi les Irlandais jouent les Japonais ici (en Australie). (…) Mais il y a toujours dans notre rugby des arrangements qui me surprennent. Pourquoi les... C'est dommage pour l'aspect sportif. Nous, on aura joué les Néo-Zélandais chez eux, les Australiens chez eux, et les Japonais chez eux. On aura bien fait les choses. Je ne comprends pas non plus pourquoi les équipes n'affrontent pas les Fidji chez eux. Mais bon... »