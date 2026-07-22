XV de France - «Les gens ne peuvent pas m’écrire» : Traumatisé par les réseaux sociaux, Maxime Lucu a dit stop !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Maxime Lucu est passé par des moments difficiles avec le XV de France. En 2024, au moment de remplacer Antoine Dupont (en retrait pour préparer les JO) lors du Tournoi des Six Nations, le demi de mêlée bordelais avait été pointé du doigt dans les médias mais également sur les réseaux sociaux. Un épisode dont il se souvient.

Capitaine du XV de France à l’occasion de la première partie du Championnat des Nations disputée dans l’hémisphère sud, Maxime Lucu revient de loin. Le joueur de l’UBB n’a pas échappé aux critiques et même au harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment lors du Tournoi des Six Nations 2024 au moment de remplacer Antoine Dupont. « Les médias, je m'en fiche, ça fait partie du jeu et à la limite, si c'est constructif et que ça me permet de progresser... Le plus dur, ça a été les réseaux sociaux. Là, c'était ma personne qui était visée, ma famille, mes proches », racontait l’international français dans les colonnes de L’Équipe avant le match face au Japon.

« J’avais mon Instagram qui brûlait » « J'avais reçu des milliers de messages pendant et après le match, se souvient encore Maxime Lucu, évoquant la rencontre perdue à Marseille contre l’Irlande (17-38). J’avais mon Instagram qui brûlait. Dans le bus, je posais mon téléphone sur la banquette et ça ne faisait que s'allumer, s'allumer, s'allumer. C'était ouf... Toute la nuit avait été un peu... Mais je n'avais pas le choix en fait, ça me tombait dessus. » Aujourd’hui, le demi de mêlée a redressé la tête et savoure son aventure avec le XV de France, loin des réseaux sociaux.