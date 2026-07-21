Le XV de France vient de faire sa meilleure audience de l’été sur TF1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi matin, le XV de France a terminé sa saison par une victoire lors du troisième match du Championnat des Nations face au Japon (42-15). Une rencontre suivie par près de deux millions de téléspectateurs sur TF1, qui réalise ainsi sa meilleure audience dans la compétition.

Pour son troisième et dernier match de l’été dans le Championnat des Nations, le XV de France a dominé le Japon, un succès qui lui permet de prendre la tête du classement de l’hémisphère nord avec 12 points, devant l’Irlande (10), l’Écosse (6), l’Angleterre (5), le Pays de Galles (5) et l’Italie (0). « C'est une belle compétition qu'on a découverte en même temps qu'on l'a jouée, confiait Fabien Galthié après ce deuxième succès de suite. Je félicite le capitaine, Max (Lucu), et tous les joueurs qui ont participé à ces cinq semaines. On a pu se préparer, on a pu être compétitifs à chaque match. Et on termine avec une victoire bonifiée ici (à Tokyo). L'objectif, c'est toujours de performer en équipe de France. On connaissait le challenge qui était très difficile. On s'est positionnés en Australie, entre les deux fuseaux horaires (de la Nouvelle-Zélande et du Japon). On a choisi de partir à 33 et de compléter avec les finalistes. Tout s'est bien déroulé, sachant qu'on était sur des variables d'ajustement en fonction des éliminés, des non-blessés et des joueurs disponibles. Tout s'est bien déroulé. L'énergie et l'engagement des joueurs ont été magnifiques et ils sont récompensés. »

TF1 a réalisé sa meilleure audience avec le XV de France Comme face à la Nouvelle-Zélande et l’Australie, cette rencontre contre le Japon avait lieu à une horaire particulière (10h40) pour le public français, décalage horaire oblige. Et après avoir attiré 1,48 million et 1,40 million de téléspectateurs pour ces deux premiers rendez-vous du Championnat des Nations, TF1 a réalisé sa meilleure audience avec le XV de France grâce à ce succès à Tokyo, qui a réuni 1,95 million de supporters, soit 34,3 % de part d'audience.