XV de France - Jalibert avec Ntamack : La pique envoyée par Fabien Galthié aux journalistes

Axel Cornic

La partie de ce premier Nations Championship dans l'hemisphere Sud est terminée, avec un bilan plutôt positif pour le XV de France. Mais la grosse satisfaction a surtout été la nouvelle formule trouvée pour faire jouer ensemble Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, considérés comme deus des meilleurs ouvreurs de la planète.

Certains le pensaient perdu. Joueur au talent certain, Matthieu Jalibert n'a pas connu que des bonnes choses avec le XV de France. On se souvient notamment d'une rupture à l'automne 2024, qui avait laissé penser à des tensions avec Fabien Galthié. Mais la situation a radicalement changé, puisqu'il semble désormais être indispensable.

La nouvelle idée de Fabien Galthié La star de l'UBB a crevé l'écran lors du Tournoi des 6 Nations 2026, poussant les observateurs français et étrangers à se demander comment Galthié pouvait se passer de lui sur la route de la Coupe du monde. Mais son principal rival a fait son grand retour ! Romain Ntamack, qui a toujours semblé être le favori du sélectionneur du XV de France, est revenu de blessure mais a surtout retrouvé son meilleur niveau, après une année 2025 très compliquée. Et il a retrouvé Jalibert chez les Bleus, à l'occasion du Nations Championship de cet été.