XV de France - Romain Ntamack avec Matthieu Jalibert : La surprise que Fabien Galthié préparait depuis longtemps ?

Axel Cornic

Pour le lancement du Nations Championship, toute nouvelle compétition créée par World Rugby, Fabien Galthié a pu compter sur plusieurs stars. Ainsi, on a notamment vu Romain Ntamack rejoindre la sélection dans l'hemisphere Sud, formant un duo assez inédit avec Matthieu Jalibert.

Souvent opposés, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ont cette fois été associés. Pas en 10 et en 12 comme cela a pu déjà être le cas par le passé, mais plutôt en 10 et en 15, avec donc un replacement à l'arrière pour le joueur de l'UBB. Et ça a plutôt bien marché, avec deux belles prestations contre l'Australie et le Japon.

« J’avais promis à Matthieu le premier test-match, et j’avais promis à Romain le deuxième » Si cela a surpris pas mal de monde, Fabien Galthié semblait déjà avoir tout prévu avant le début de ce Nations Championship. « J’avais promis à Matthieu le premier test-match, et j’avais promis à Romain le deuxième. J’avais fait des promesses, et les promesses, on les tient » a expliqué le sélectionneur du XV de France, en conférence de presse. « En fait, nous, on joue avec deux 10 autant que deux 15, ça marche bien avec Thomas Ramos et un autre numéro 10. Donc il n’y a pas de raison que ça ne marche pas bien avec Matthieu et Romain ».