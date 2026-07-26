Lâché par l’UBB, il pourrait retrouver Fabien Galthié avec le XV de France !

Axel Cornic

A un an de la Coupe du monde, le XV de France a connu un changement important avec la mise à l'écart puis le départ de Shaun Edwards, pourtant présenté comme un pilier du staff lors de la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2020. Il y a désormais une place à prendre et si le sélectionneur semble insister pour Geoffrey Doumayrou de Montpellier, la solution pourrait plutôt venir de l'Union Bordeaux-Bègles.

On arrive dans la dernière ligne droite. Dans un an, les meilleures équipes de la planète vont se retrouver en Australie, pour la Coupe du monde 2027. Le XV de France a bien l'intention d'oublier définitivement la désillusion de 2023, avec la défaite polémique en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Mais Fabien Galthié va devoir mettre toutes les armes de son côté...

Le XV de France cherche un coach de la défense En commençant par se trouver un nouvel entraineur de la défense ! Arrivé avec le sélectionneur en 2020, Shaun Edwards a en effet récemment quitté le staff du XV de France. « Je veux rendre hommage à Shaun Edwards pour l'incroyable travail qu'il a fait avec nous depuis 2020 » a déclaré Galthié, lors d'une conférence de presse en juin dernier, assumant ce choix. « J'ai pris la décision de transformer l'organisation qui existe depuis maintenant sept ans ». Plusieurs sources ont évoqué des tensions grandissantes entre le Gallois et le reste du staff tricolore, qui ont finalement amené à une séparation.

Galthié insisterait pour Doumayrou, mais... Pour les dernières rencontres du XV de France au Nations Championship, c'est Gérald Bastide qui a occupé ce poste, mais cette solution n'est que temporaire. Il faudra absolument régler ce problème au plus vite car le temps presse, avec un 6 Nations dans seulement quelques mois et évidemment la Coupe du monde dans un an. L'Equipe assure que Galthié pousserait pour Geoffrey Doumayrou, mais une autre occasion pourrait se présenter.