«J’en parle souvent avec les gars» : Christophe Urios explique pourquoi il est totalement fan de Kylian Mbappé

Axel Cornic

Pour tout ce qu'il a fait à l'AS Monaco, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid ou encore en équipe de France, Kylian Mbappé a inspiré toute une génération. Et ce n'est pas seulement le cas des jeunes fans de football, puisque même dans le rugby on apprécie l'attaquant français, qui peut compter sur un grand fan en la personne de Christophe Urios.

Ce sont souvent des mondes que l'on aime opposer. Le faste du football contre le terroir du rugby, les valeurs contre l'argent, les gentlemen contre les voyous... le débat est long et il n'est pas près de se terminer. Pourtant, les deux disciplines ont tellement à apprendre l'une de l'autre.

« C’est quelqu’un qui a une maturité incroyable, une facilité à parler, qui est intelligent, il a sûrement une très belle éducation » Et ce n'est pas dit par n'importe qui, puisque c'est Christophe Urios qui a déclaré sa flamme au football, dans un entretien publié sur Rugbyrama. Il y a d'ailleurs un footballeur qui semble particulièrement inspirer et il s'agit de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. « Il est imperturbable. Pourquoi ? Parce que c’est quelqu’un qui est parfaitement aligné avec ce qu’il est. Et il ne change pas. C’est quelqu’un qui a une maturité incroyable, une facilité à parler, qui est intelligent, il a sûrement une très belle éducation. Il est clair » a expliqué le coach de l'ASM Clermont Auvergne.

« Moi, j’ai mis du temps à faire cela » « On dit souvent : "Les chiens aboient, la caravane passe". Mais lui, il est pareil. Tu dis un truc, c’est sa vérité. Ce n’est peut-être pas la tienne, ce n’est pas la mienne, ce n’est pas celle de ce qu’on entend, mais il s’en fout. Et ça, je trouve ça incroyable. Incroyable » a poursuivi Urios. « Moi, j’ai mis du temps à faire cela. Quand j’étais joueur, je n’étais pas comme ça. Quand je suis devenu entraîneur, je n’étais pas comme ça. C’est à Oyonnax que j’ai commencé à vraiment prendre de la place, à avoir confiance en moi, parce qu’on avait eu le temps, tout simplement ».