Pierre Ménès ne regrettera pas Johan Micoud dans L'EQUIPE du Soir : «On sera débarrassé de son anti-Mbappé primaire»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Réputé pour ses prises de position sans langue de bois et souvent en opposition avec la majorité, notamment sur le cas Kylian Mbappé, Johan Micoud n'aura plus l'occasion d'exprimer son avis dans L'EQUIPE du Soir. Le célèbre talk-show va effectivement connaître une révolution, et l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux ne manquera pas à Pierre Ménès.

Cet été, L'EQUIPE du Soir va effectuer une petite révolution. « L'émission va beaucoup changer », promettait en effet Olivier Ménard au moment de rendre l'antenne lors de la dernière de la saison, au lendemain de la finale de la Coupe du monde. Et le présentateur du talk-show de La Chaîne L'EQUIPE ne mentait pas puisque plusieurs figures emblématiques de l'émission vont partir. C'est le cas de Johan Micoud, Raymond Domenech, Eric Blanc, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Régis Testelin, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Le départ de Johan Micoud fait notamment parler. Ses analyses et prises de position étaient globalement saluées, et l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux était l'un des chroniqueurs les plus récurrents de l'émission, occupant régulièrement le rôle de président de L'EQUIPE du Soir.

Pierre Ménès ne regrette pas la départ de Johan Micoud Cependant, le départ de Johan Micoud n'émeut pas particulièrement Pierre Ménès qui ne porte pas dans son cœur le remplaçant de Zinedine Zidane à l'Euro 2000. « Micoud, pfff… Franchement, les opinions de Johan Micoud dans le football… J’ai vu qu’il partait de L’Equipe TV, donc on sera au moins débarrassés de son anti Deschamps, et de son anti Mbappé primaire. C’est déjà ça. En même temps, je n’écoute jamais, donc ça ne me gênait pas beaucoup… Mais bon, il y avait quand même des extraits que j’ai vu passer… Tout ça est assez nébuleux… En fait, ça s’est joué à un match la fin de Deschamps, à cette demi-finale ratée contre l’Espagne, demi-finale qu’il a en grande partie ratée lui par ses choix tactiques. Donc on remet tout en cause… », confie le journaliste dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

«Franchement, les opinions de Johan Micoud dans le football… » « Ce que j’ai du mal à comprendre c’est qu’on dise qu’il n’a qu’un trophée en 14 ans… Déjà, c’est deux, parce qu’il y a une Ligue des Nations qui a été gagnée contre l’Espagne… Mais comme si c’était évident… Qu’est-ce que diraient l’Allemagne, le Brésil, l’Italie… Si tu fais trois demi-finales de suite sur trois Coupes du Monde… Une que tu gagnes, une que tu perds aux tirs au but, et la troisième que tu perds en demies face à l’équipe vainqueure… Même le dernier Euro qui a été totalement raté en termes de jeu, il termine quand même par une défaite à un but d’écart contre la nation gagnante, en demi-finale… Au niveau des résultats, je ne vois pas bien ce qu’on peut reprocher à Deschamps. Après, les choix de jeu, c’est un vieux débat », ajoute Pierre Ménès.