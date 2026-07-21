L’Équipe du Soir : Olivier Ménard annonce des départs, il va y avoir du changement sur La chaîne L’Équipe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un temps menacée, l’émission L'Équipe du Soir va finalement connaître une nouvelle saison sur le canal 21 de la TNT, mais sans trois de ses chroniqueurs. Olivier Ménard a annoncé ce lundi soir que Johan Micoud, Éric Blanc et Régis Testelin ne seront pas de retour à la rentrée.

La Coupe du monde 2026 s’est achevée dimanche soir avec le sacre de l’Espagne contre l’Argentine (1-0). C’est désormais l’heure des vacances pour les joueurs, mais également pour les journalistes et consultants ayant couvert la compétition depuis le 11 juin. C’est notamment le cas pour Olivier Ménard et ses chroniqueurs de L’Équipe du Soir, réunis pour la dernière fois de la saison ce lundi soir. Le présentateur de l’émission, un temps menacée, en a profité pour annoncer le départ de trois figures phares.

Trois départs dans L'Équipe du Soir « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a confié Olivier Ménard, annonçant par ailleurs que « l'émission va beaucoup changer ». Johan Micoud avait su se faire remarquer pour certains de ses gueules de gueules tandis que l’ancien rugbyman était connu pour ses punchlines dans l’émission. « Le PSG, on peut le comparer à la Paramount, on m’annonce ‘Mission Impossible, le retour’, avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. Et là, j’arrive, c’est Dany Boon », avait notamment lancé Éric Blanc en 2022 après la nomination de Christophe Galtier comme entraîneur du PSG.