Euro, Jeux Olympiques et Coupe du monde : Un joueur de l’Espagne entre dans l’histoire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire dimanche lors de la finale de la Coupe du monde 2026 gagnée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0, a.p.), Alex Baena a ajouté un Mondial à son palmarès, lui qui avait déjà remporté l’Euro et les Jeux olympiques. Le joueur de l’Atlético de Madrid est ainsi devenu le premier à remporter ces trois compétitions consécutivement.

16 ans après le premier sacre de son histoire, l’Espagne s’est offert une deuxième Coupe du monde dimanche soir. La Roja s’est imposée contre l’Argentine (1-0, a.p.) en finale, après une rencontre dominée du début à la fin. Titulaire sur le front de l’attaque espagnole aux côtés de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, Alex Baena s’est offert un sacré record grâce à ce sacre.

Baena, premier joueur de l’histoire à remporter l’Euro, les JO et la Coupe du monde d’affilée Avant cela, l’ailier de l’Atlético de Madrid s’était déjà imposé lors de l’Euro et des Jeux olympiques 2024. Après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, Alex Baena est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à remporter ces trois compétitions consécutivement. Lionel Messi et Angel Di Maria ont eux aussi décroché ces trois titres (mondial, continental et olympique), mais avec plusieurs années d’écart et non lors du même cycle.