Euro, Jeux Olympiques et Coupe du monde : Un joueur de l’Espagne entre dans l’histoire !

Titulaire dimanche lors de la finale de la Coupe du monde 2026 gagnée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0, a.p.), Alex Baena a ajouté un Mondial à son palmarès, lui qui avait déjà remporté l’Euro et les Jeux olympiques. Le joueur de l’Atlético de Madrid est ainsi devenu le premier à remporter ces trois compétitions consécutivement.
16 ans après le premier sacre de son histoire, l’Espagne s’est offert une deuxième Coupe du monde dimanche soir. La Roja s’est imposée contre l’Argentine (1-0, a.p.) en finale, après une rencontre dominée du début à la fin. Titulaire sur le front de l’attaque espagnole aux côtés de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, Alex Baena s’est offert un sacré record grâce à ce sacre.
Baena, premier joueur de l’histoire à remporter l’Euro, les JO et la Coupe du monde d’affilée
Avant cela, l’ailier de l’Atlético de Madrid s’était déjà imposé lors de l’Euro et des Jeux olympiques 2024. Après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, Alex Baena est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à remporter ces trois compétitions consécutivement. Lionel Messi et Angel Di Maria ont eux aussi décroché ces trois titres (mondial, continental et olympique), mais avec plusieurs années d’écart et non lors du même cycle.
Un titulaire indiscutable de l’Espagne à la Coupe du monde 2026
Unique buteur en phase de groupe face à l’Uruguay (1-0), Alex Baena avait également été passeur décisif contre l’Autriche (3-0) en 16es de finale. Âgé de 25 ans, il a été un des joueurs majeurs de l’Espagne durant cette compétition. Mis à part pour l’entrée en lice de la Roja face au Cap-Vert (0-0), Luis de la Fuente l’a titularisé lors de toutes les rencontres disputées par son équipe durant ce Mondial. Formé à Villarreal et passé par Gérone en prêt (2021-2022), Alex Baena a rejoint l’Atlético de Madrid l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€ bonus compris.