Rayan Cherki - Didier Deschamps : Le malaise confirmé en équipe de France à la Coupe du monde 2026 !

Alexis Brunet

Face à l’Angleterre samedi soir, Didier Deschamps avait décidé de faire confiance à Rayan Cherki en le titularisant. Peu inspiré, le joueur de Manchester City a été sorti à la mi-temps, mais avant cela une altercation a eu lieu avec le désormais ex-sélectionneur. L’ancien Lyonnais aurait même eu un geste d’humeur envers l’ancien coach de l’OM.

L’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France s’est donc terminée par une défaite. Opposés à l’Angleterre pour le compte de la petite finale, les Bleus se sont inclinés 4-6 après avoir été menés de quatre buts à la mi-temps. Kylian Mbappé par un doublé et Ousmane Dembélé ainsi que Bradley Barcola ont permis aux Tricolores de revenir dans le match.

Cherki a eu un geste d’humeur envers Deschamps Titularisé par Didier Deschamps, Rayan Cherki n’a malheureusement pas brillé contre les Anglais malgré des premières minutes intéressantes. Le joueur de Manchester City a laissé sa place à Ousmane Dembélé à la mi-temps, mais avant cela il y a eu un petit accrochage avec le désormais ex-sélectionneur des Bleus. Lors de la première pause fraicheur, Cherki aurait eu un geste d’humeur envers DD, alors que ce dernier lui demandait juste d’aller vers l’avant dans la verticalité, comme le rapporte RMC Sport. Le joueur passé par l’OL a ensuite été aperçu particulièrement ému à la mi-temps, lui qui n’était pas du tout content de son match et plus globalement de son tournoi.