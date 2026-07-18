Equipe de France - «On sait tous que ce sera lui» : Un Marseillais attend Zidane avec impatience !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, Didier Deschamps disputera son dernier match à la tête de l’équipe de France contre l’Angleterre pour la petite finale de la Coupe du monde 2026. Même si cela n’est pas encore officiel, le sélectionneur remplacé par Zinédine Zidane et l’arrivée de l’ancien coach du Real Madrid enthousiasme fortement Éric Di Meco.

Après quatorze ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps va tirer sa révérence ce samedi soir. La petite finale de cette Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre sera le dernier match de DD en tant que sélectionneur des Bleus. Une fin amère pour l’ancien coach de l’OM qui s’imaginait plutôt disputer la grande finale dimanche soir et partir sur un nouveau titre.

« J'aurais aimé qu'il sorte par la grande porte » Didier Deschamps n’aura donc pas la chance de disputer une nouvelle finale de Coupe du monde avec l’équipe de France et forcément cela attriste de nombreux observateurs. C’est notamment le cas d’Éric Di Meco, qui espérait une meilleure fin pour le sélectionneur. « J'aurais aimé qu'il sorte par la grande porte et j’ai été très frustré mardi soir de cette défaite parce que j'aurais aimé qu’il ait la sortie qu’il mérite. Quand on fera le bilan, il sera considéré comme le plus grand sélectionneur des Bleus. J’ai lu que Michel Hidalgo (Euro 1984) et Aimé Jacquet (Coupe du monde 1998) étaient eux partis avec un titre et j’aime bien quand la sortie est belle », a déclaré l’ancien joueur de l’OM dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.