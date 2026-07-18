Coupe du monde 2026 - Espagne/Argentine : 19 ans plus tard, Lionel Messi raconte les coulisses de sa photo mythique avec Lamine Yamal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette confrontation en finale de Coupe du monde Lionel Messi et Lamine Yamal semble être due à un coup du destin remontant à 2007 lorsque l'Argentin avait donné le bain au jeune talent espagnol dans le cadre d'une opération pour UNICEF. 19 ans après, ils se retrouvent comme adversaires pour un titre mondial. Une histoire folle sur laquelle Messi est revenu ces dernières heures.

Le 13 juillet 2007, Lamine Yamal voyait le jour. Quelque temps plus tard, le photographe Joan Monfort prenait une photo du jeune garçon dont la toilette était effectuée par Lionel Messi dans le cadre d'une initiative UNICEF, l'association de Défense des Droits de l'Enfant qui figurait à l'époque sur la tunique du FC Barcelone dont Lionel Messi était l'une des stars. C'est celui qui allait devenir une véritable légende du football qui bénissait d'un certain côté l'un des plus grands talents de ces dernières années et actuel numéro 10 du FC Barcelone formé à La Masia comme Messi avant lui.

«J’ai pris une photo avec lui alors qu’il était encore un bébé, et nous voilà tous les deux aujourd’hui, face à face en Coupe du monde» Ce dimanche 19 juillet, pour la première fois de leurs carrières, les routes de Lamine Yamal et de Lionel Messi vont se croiser au MetLife Stadium pour la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. Présent au Fanatics Fest de New York en marge de la finale du Mondial aux côtés de Tom Brady, de Novak Djokovic, de Rio Ferdinand et de l'acteur Kevin Hart, Lionel Messi a livré les coulisses de cette photo virale qui est revenue sur le devant de la scène avant ce choc en Coupe du monde. « Honnêtement, cette photo de nous deux est incroyable ! C’est ça, la vie, non ? J’ai pris une photo avec lui alors qu’il était encore un bébé, et nous voilà tous les deux aujourd’hui, face à face en Coupe du monde ».