Espagne/Argentine reporté ? L’inquiétude avant la finale de la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Les intempéries ont parfois contraint la FIFA à retarder certains matchs de la Coupe du monde 2026. Et la finale entre l’Espagne et l’Argentine ne devrait pas faire exception. L’ultime rencontre de ce Mondial en Amérique pourrait même être reporté à cause des récents incendies qui se sont déclarés au Canada.

Cette Coupe du monde 2026 laissera de bons souvenirs comme de mauvais chez les supporters. Les horaires des rencontres ont par exemple été décriées en France, à l’instar du système mis en place par les Etats-Unis contre les intempéries. Pour que les joueurs puissent évoluer dans des conditions favorables et éviter les orages, certains matchs ont parfois été retardés voire interrompus de longues minutes. Et la finale entre l’Espagne et l’Argentine ce dimanche ne devrait pas faire exception à la règle, au contraire. L’ultime partie de ce Mondial en Amérique pourrait même être reporté.

La finale de la Coupe du monde 2026 reportée ? Comme le rapporte RMC Sport, les récents incendies qui se sont déclarés au Canada pourraient avoir des conséquences sur la finale de la Coupe du monde 2026. Le site du gouvernement américain AirNow estime que la qualité de l’air est « malsaine » à cause de la fumée. « Certaines personnes du grand public peuvent ressentir des effets sur la santé. Les personnes appartenant à des groupes sensibles peuvent subir des effets plus graves » a expliqué l’instance fédérale. Et cela susciterait une vive inquiétude, notamment en Espagne.