Daniel Riolo : Les «retrouvailles» avec Deschamps lui fait perdre ses moyens, la scène hilarante à l'After Foot

Didier Deschamps n'aura pas la grande finale de la Coupe du monde 2026 à jouer pour sa dernière apparition sur le banc de touche de l'équipe de France. Le sélectionneur devra se contenter de la consolante contre l'Angleterre la veille, ce samedi 18 juillet, avant de rendre son tablier. Zinedine Zidane va le remplacer lorsque lui pourrait devenir l'entraîneur de l'équipe nationale italienne. C'est le scénario imaginé par Nicolas Jamain qui surpris Daniel Riolo.
Une dernière danse pour Didier Deschamps avec l'équipe de France avant de passer le témoin à Zinedine Zidane à la rentrée de septembre. Ce samedi 18 juillet, les Bleus disputeront la petite finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre. La consolante pour les deux sélections vaincues en demi-finales par l'Espagne (0-2) et l'Argentine (1-2). Et après ? Quelle sera la prochaine équipe de Deschamps ? Ces derniers temps, lorsqu'il fut interrogé sur la question, le champion du monde 98 affirmait qu'il n'allait pas prendre sa retraite et que tout était possible.
«J'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça»
Y compris le fait de prendre les rênes de la sélection italienne comme cela a été évoqué dans les médias et sur la chaîne L'Equipe par Jérôme Alonzo ? Sûrement pas du point de vue de Kylian Mbappé qui lui interdisait en interview avec M6 avant l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026. « On va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du monde. En espérant que ce soit sa dernière parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Je lui mets la pression. Oui parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça ».
Nicolas Jamain annonce des retrouvailles Zidane-Deschamps pour France/Italie, Daniel Riolo recrache son eau à l'antenne
Un avis totalement partagé par Daniel Riolo. Le journaliste franco-italien refuse lui aussi de voir Didier Deschamps s'occuper de la Squadra Azzurra. Pendant la diffusion de l'After Foot jeudi, Nicolas Jamain qui était à la présentation lui a fait une mauvaise blague au moment de parler des premiers pas de Zinedine Zidane en équipe de France. « D'ailleurs, il y aura des retrouvailles le 2 octobre : Deschamps face à Zidane, France-Italie au Stade de France ».
Alors qu'il était en train de boire de l'eau, l'éditorialiste de RMC a tout recraché à l'écoute de l'annonce du journaliste, « c'est dégueulasse de faire ça ». Nicolas Jamain a remis une pièce dans la machine en assurant qu'il en « rêve, rien pour pour ça. Cette poignée de mains, juste pour toi ». Dès lors, Daniel Riolo s'est offusqué « pourquoi tu me veux du mal ? Ce n'est pas drôle du tout ». Mais tout cela relève de l'utopie puisque ce sera « Conte ou Mancini » d'après les informations de la voix historique de l'After Foot.