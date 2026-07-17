Daniel Riolo : Les «retrouvailles» avec Deschamps lui fait perdre ses moyens, la scène hilarante à l'After Foot

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps n'aura pas la grande finale de la Coupe du monde 2026 à jouer pour sa dernière apparition sur le banc de touche de l'équipe de France. Le sélectionneur devra se contenter de la consolante contre l'Angleterre la veille, ce samedi 18 juillet, avant de rendre son tablier. Zinedine Zidane va le remplacer lorsque lui pourrait devenir l'entraîneur de l'équipe nationale italienne. C'est le scénario imaginé par Nicolas Jamain qui surpris Daniel Riolo.

Une dernière danse pour Didier Deschamps avec l'équipe de France avant de passer le témoin à Zinedine Zidane à la rentrée de septembre. Ce samedi 18 juillet, les Bleus disputeront la petite finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre. La consolante pour les deux sélections vaincues en demi-finales par l'Espagne (0-2) et l'Argentine (1-2). Et après ? Quelle sera la prochaine équipe de Deschamps ? Ces derniers temps, lorsqu'il fut interrogé sur la question, le champion du monde 98 affirmait qu'il n'allait pas prendre sa retraite et que tout était possible.

«J'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça» Y compris le fait de prendre les rênes de la sélection italienne comme cela a été évoqué dans les médias et sur la chaîne L'Equipe par Jérôme Alonzo ? Sûrement pas du point de vue de Kylian Mbappé qui lui interdisait en interview avec M6 avant l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026. « On va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du monde. En espérant que ce soit sa dernière parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Je lui mets la pression. Oui parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça ».