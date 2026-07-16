Coupe du monde 2026 : L'équipe de France éliminée, le record qui échappe à Kylian Mbappé...

Les espoirs de titre en Coupe du monde pour cette édition 2026 ont pris fin mardi soir à Dallas. L'équipe de France a été battue par plus forte qu'elle : le collectif de l'Espagne qui, comme à l'Euro 2024, a sorti les Bleus de la compétition. Jusqu'ici constant finaliste de la Coupe du monde, Kylian Mbappé n'en jouera pas une troisième de suite permettant à Cafu de conserver son record.
A une marche d'une troisième finale de suite. Depuis ses débuts en équipe de France, Kylian Mbappé était parvenu à se hisser avec ses coéquipiers tricolores jusqu'au stade de la finale lors de la Coupe du moinde 2018 en Russie ainsi que celle de 2022 au Qatar. Une remportée sur le territoire russe contre la Croatie (4-2) et la deuxième a été perdue face à l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Depuis le début de ce Mondial 2026, les Bleus semblaient irrésistibles.
L'Espagne a fait mal à l'équipe de France qui sort à une marche de la finale
En effet, ils étaient venus à bout du Sénégal (3-1), de l'Irak (3-0), de la Norvège (4-1), de la Suède (3-0), du Paraguay (1-0) et du Maroc (2-0) jusqu'à cette demi-finale de Coupe du monde face à l'Espagne. Mardi soir, à l'AT&T Stadium de Dallas, les Bleus ont été surclassés par les joueurs de La Roja et se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0 qui aurait pu être bien plus lourd au vu de la physionomie de la rencontre. Fin du rêve pour les hommes de Didier Deschamps qui disputeront le match de la troisième place samedi soir à 23h, heure française.
Mbappé échoue à un match du record de Cafu en Coupe du monde
Cette nouvelle défaite en demi-finale pour Kylian Mbappé avec le brassard au bras après l'Euro 2024 marque donc la fin de son incroyable bilan en Coupe du monde. Le numéro 10 des Bleus avait toujours réussi à aller jusqu'en finale de la plus belle des compétitions de sélections. Cette édition 2026 a mis un terme à cela. Comme souligné par le compte X de TNT Sports, le champion du monde ne rejoindra pas Cafu, ex-latéral droit espagnol qui a disputé trois finales de suite entre 1994 et 2002 dans la peau d'un titulaire.