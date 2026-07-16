Coupe du monde 2026 : L'équipe de France éliminée, le record qui échappe à Kylian Mbappé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les espoirs de titre en Coupe du monde pour cette édition 2026 ont pris fin mardi soir à Dallas. L'équipe de France a été battue par plus forte qu'elle : le collectif de l'Espagne qui, comme à l'Euro 2024, a sorti les Bleus de la compétition. Jusqu'ici constant finaliste de la Coupe du monde, Kylian Mbappé n'en jouera pas une troisième de suite permettant à Cafu de conserver son record.

A une marche d'une troisième finale de suite. Depuis ses débuts en équipe de France, Kylian Mbappé était parvenu à se hisser avec ses coéquipiers tricolores jusqu'au stade de la finale lors de la Coupe du moinde 2018 en Russie ainsi que celle de 2022 au Qatar. Une remportée sur le territoire russe contre la Croatie (4-2) et la deuxième a été perdue face à l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Depuis le début de ce Mondial 2026, les Bleus semblaient irrésistibles.

L'Espagne a fait mal à l'équipe de France qui sort à une marche de la finale En effet, ils étaient venus à bout du Sénégal (3-1), de l'Irak (3-0), de la Norvège (4-1), de la Suède (3-0), du Paraguay (1-0) et du Maroc (2-0) jusqu'à cette demi-finale de Coupe du monde face à l'Espagne. Mardi soir, à l'AT&T Stadium de Dallas, les Bleus ont été surclassés par les joueurs de La Roja et se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0 qui aurait pu être bien plus lourd au vu de la physionomie de la rencontre. Fin du rêve pour les hommes de Didier Deschamps qui disputeront le match de la troisième place samedi soir à 23h, heure française.