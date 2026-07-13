Coupe du monde 2026 - Scandale raciste avant France/Espagne : Les joueurs espagnols s'insurgent !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La première demi-finale de cette Coupe du monde 2026 oppose le vainqueur de l'Euro 2024, à savoir l'Espagne, à l'équipe de France qui est double finaliste des deux dernières éditions. Les Bleus ont été la cible d'une remarque raciste de l'ancien président du gouvernement d'Espagne, engendrant les coups de gueule de deux joueurs de la sélection espagnole.

Ce mardi 14 juillet se déroulera la première des deux demi-finales de cette Coupe du monde 2026. L'équipe de France affrontera l'Espagne à l'AT&T Stadium de Dallas avec l'espoir d'accéder à sa troisième finale consécutive dans un Mondial après le Qatar en 2022 et la Russie en 2018. La Roja joue pour sa part pour sa première finale depuis 2010 avec un groupe qui est sorti vainqueur du dernier Euro en 2024. Ex-président du gouvernement d'Espagne entre 2011 et 2018, Mariano Rajoy a lancé le choc à sa manière.

«Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français» « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a assuré Mariano Rajoy ces derniers jours. Une déclaration raciste envers les joueurs de l'équipe de France qui a notamment fait réagir le président de la Fédération française de football : Philippe Diallo.