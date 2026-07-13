Coupe du Monde 2026 - France/Espagne : «J’ai pris une décision», Aymeric Laporte vide son sac sur les Bleus !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Né en France, à Agen, c’est le maillot de l’Espagne que portera Aymeric Laporte mardi, lors de la demi-finale de Coupe du monde qui opposera les deux équipes. Le défenseur âgé de 32 ans a décidé il y a maintenant cinq ans de jouer pour la Roja, un choix que le joueur de l’Athletic Bilbao ne regrette absolument pas.

La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Espagne sera un moment très particulier pour Aymeric Laporte. Après être passé par les U17, U18, U19 et les Espoirs avec les Bleus, le défenseur central âgé de 32 ans a décidé en 2021 de changer de sélection et représenter les couleurs de la Roja, lui qui avait été convoqué plusieurs fois par Didier Deschamps, sans pour autant avoir du temps de jeu.

« J'ai pris une décision et j'en suis super content » « Ça a été un moment difficile pour moi », a confié Aymeric Laporte à Radio Marca, au moment de revenir sur sa décision de jouer pour l’Espagne, lui qui est né en France, à Agen. « J'ai pris une décision et j'en suis super content. » L’international espagnol (52 sélections) estime que l’on « n'avait pas fait autant de bruit autour des joueurs qui étaient déjà passés par là avant moi », rappelant que « 22 ou 23 joueurs » qui comme lui ont décidé de changer de sélection nationale « n’avaient pas été rendus aussi publics » et que cela n’avait pas fait « autant de bruit, autant d’écho ».