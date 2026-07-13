Équipe de France - Un joueur de l’Espagne répond cash : «Kylian Mbappé ne me fait pas peur»

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Espagne va défier l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce grand rendez-vous, Pau Cubarsi s'est prononcé sur son duel avec Kylian Mbappé. D'après le défenseur de la Roja, il ne craint pas le capitaine et numéro 10 des Bleus.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a la lourde tâche d'affronter l'équipe de France, vice-championne en titre. Lors d'un entretien accordé à AS, Pau Cubarsi s'est livré sur ce choc, évoquant notamment son duel avec Kylian Mbappé, capitaine et numéro 10 des Bleus.

«Il peut changer la donne sur une action rapide» « Kylian Mbappé ? Il ne me fait par peur non. Mais tout le monde connaît ses qualités. Même s’il n’est pas impliqué dans le match, il peut changer la donne sur une action rapide. Il est unique, comme Lamine (Yamal). Il faut être attentif pendant 90 minutes », a affirmé Pau Cubarsi, défenseur de l'Espagne, qui a également été questionné sur Ousmane Dembélé.