Équipe de France - Un joueur de l’Espagne répond cash : «Kylian Mbappé ne me fait pas peur»

Ce mardi soir, l'Espagne va défier l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce grand rendez-vous, Pau Cubarsi s'est prononcé sur son duel avec Kylian Mbappé. D'après le défenseur de la Roja, il ne craint pas le capitaine et numéro 10 des Bleus.
Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a la lourde tâche d'affronter l'équipe de France, vice-championne en titre. Lors d'un entretien accordé à AS, Pau Cubarsi s'est livré sur ce choc, évoquant notamment son duel avec Kylian Mbappé, capitaine et numéro 10 des Bleus.
«Il peut changer la donne sur une action rapide»
« Kylian Mbappé ? Il ne me fait par peur non. Mais tout le monde connaît ses qualités. Même s’il n’est pas impliqué dans le match, il peut changer la donne sur une action rapide. Il est unique, comme Lamine (Yamal). Il faut être attentif pendant 90 minutes », a affirmé Pau Cubarsi, défenseur de l'Espagne, qui a également été questionné sur Ousmane Dembélé.
«Il est unique, comme Lamine Yamal»
« Ousmane Dembélé ? Je l'ai croisé lors de quelques entrainements (avec le FC Barcelone). Il faut faire attention car il est ambidextre, il peut vous attaquer de n’importe quel côté », a confié Pau Cubarsi, avant de revenir sur la finale des JO de Paris 2024 contre Désiré Doué, Michael Olise et Jean-Philippe Mateta. « C’était un match difficile, nous étions menés 1-0 face à la France, à Paris… Nous avons renversé la vapeur pour arriver à 1-3. Mais le football est ainsi fait et ils ont égalisé. On aurait dit que tout s’écroulait, qu’on était fichus. Mais on a obtenu un résultat spectaculaire, unique (5-3) », s'est enflammé le jeune talent de 19 ans. Reste à savoir si Pau Cubarsi et ses coéquipiers parviendront à stopper tous les attaquants de l'équipe de France.