Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé : Le scandale raciste très «mal vécu» par une légende !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après la victoire de l’équipe de France face au Paraguay, Kylian Mbappé avait été victime de propos racistes de la part de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Des déclarations choquantes à l’encontre du capitaine français, et qui ont été très mal vécues par la légende camerounaise Samuel Eto’o. Explications.

« Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien. » Après la défaite en 8ème de finale face à la France, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla avait tenu des propos choquants à l’encontre de Kylian Mbappé. Si l’attaquant français a depuis répondu, Samuel Eto’o est revenu sur cet épisode, affirmant avoir été profondément marqué par ce dernier.

« J’ai particulièrement mal vécu les nombreuses attaques dont Kylian a fait l’objet » « J’ai particulièrement mal vécu les nombreuses attaques dont Kylian a fait l’objet dans une partie de la presse avant cette Coupe du monde. Je ne parle même pas des commentaires racistes et haineux diffusés sur les réseaux sociaux. À mes yeux, la répétition de certaines critiques, parfois disproportionnées, contribue à banaliser un climat dans lequel les attaques les plus graves peuvent ensuite trouver un terrain favorable. Les propos dont il a récemment été la cible, notamment ceux attribués à une sénatrice paraguayenne, doivent nous interpeller collectivement. En 2026, il est douloureux et profondément regrettable qu’un champion de son envergure puisse encore être jugé ou attaqué en raison de ses origines ou de la couleur de sa peau », a ainsi confié la légende du Cameroun auprès du Parisien.