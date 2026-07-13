Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé : Le scandale raciste très «mal vécu» par une légende !

Après la victoire de l’équipe de France face au Paraguay, Kylian Mbappé avait été victime de propos racistes de la part de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Des déclarations choquantes à l’encontre du capitaine français, et qui ont été très mal vécues par la légende camerounaise Samuel Eto’o. Explications.
« Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien. » Après la défaite en 8ème de finale face à la France, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla avait tenu des propos choquants à l’encontre de Kylian Mbappé. Si l’attaquant français a depuis répondu, Samuel Eto’o est revenu sur cet épisode, affirmant avoir été profondément marqué par ce dernier.
« J’ai particulièrement mal vécu les nombreuses attaques dont Kylian a fait l’objet »
« J’ai particulièrement mal vécu les nombreuses attaques dont Kylian a fait l’objet dans une partie de la presse avant cette Coupe du monde. Je ne parle même pas des commentaires racistes et haineux diffusés sur les réseaux sociaux. À mes yeux, la répétition de certaines critiques, parfois disproportionnées, contribue à banaliser un climat dans lequel les attaques les plus graves peuvent ensuite trouver un terrain favorable. Les propos dont il a récemment été la cible, notamment ceux attribués à une sénatrice paraguayenne, doivent nous interpeller collectivement. En 2026, il est douloureux et profondément regrettable qu’un champion de son envergure puisse encore être jugé ou attaqué en raison de ses origines ou de la couleur de sa peau », a ainsi confié la légende du Cameroun auprès du Parisien.
« Le racisme, les préjugés et les biais existent encore dans nos sociétés »
« Et il est légitime de poser une question, même si elle dérange : le métissage de Kylian, ses origines et ce qu’il représente dans la société française influencent-ils, consciemment ou inconsciemment, la manière dont certains jugent son parcours, sa personnalité et ses prises de position ? Cette question mérite d’être posée avec responsabilité, non pour accuser sans preuve, mais parce que le racisme, les préjugés et les biais existent encore dans nos sociétés et qu’ils ne doivent jamais être banalisés », conclut Samuel Eto’o.