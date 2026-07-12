Coupe du monde 2026 - «C'est dur à accepter» : Un joueur de la Suisse crie au scandale après l’Argentine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La nuit dernière, l'Argentine était opposée à la Suisse dans un match qui concluait ce stade des quarts de finale. La Nati a fini par s'incliner 3-1 après prolongations dans un match où ils semblaient pendant un moment avoir pris le dessus sur leurs adversaires. Mais une décision arbitrale a tout changé et pour certains joueurs, c'est une situation très difficile à accepter.

Victorieuse de la Colombie en huitièmes de finale après la séance de tirs au but, la Suisse avait rendez-vous une nouvelle fois de plus avec les quarts de finale de la Coupe du monde, son meilleur résultat. La Nati n'est pas parvenue à franchir une nouvelle étape après sa défaite contre l'Argentine mais le scénario aurait pu être différent sans l'exclusion de Breel Embolo à la 78ème minute. Ce dernier a en effet subi la loi d'une nouvelle règle.

La Suisse prise au piège La Suisse semblait en meilleure posture pour finir cette rencontre après l'égalisation de Dan Ndoye à la 67ème minute. Mais quelques minutes plus tard, l'arbitre siffle une faute de Leandro Paredes sur Breel Embolo et l'Argentin récolte un carton jaune. Finalement, après la VAR, on remarque que le Suisse a simulé et l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité. Non seulement le carton jaune de Paredes a été retiré, c'est Embolo qui a été sanctionné d'un carton jaune. Sauf qu'il s'agissait du deuxième pour lui, et il a dû être exclu sur-le-champ. Cela fait partie des nouvelles règles de la FIFA dans cette Coupe du monde 2026, une règle qui avait été appliquée entre le Paraguay et les Etats-Unis un peu plus tôt dans la compétition. Mais côté suisse, la défaite de cette manière est difficile à avaler.