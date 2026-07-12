Coupe du monde 2026 - Norvège/Angleterre : «On s’est fait voler», le père d’Haaland crie au scandale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’élimination de la Norvège face à l’Angleterre (1-2 a.p.) samedi en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, le père d’Erling Haaland s’en est pris à l’arbitrage de Clément Turpin. Il a dénoncé plusieurs décisions controversées lors de cette rencontre et a le sentiment que les Norvégiens se sont « fait voler. »

Encore une fois lors de cette Coupe du monde 2026, l’arbitrage fait beaucoup parler au lendemain de l’élimination de la Norvège en quarts de finale face à l’Angleterre (1-2 a.p.). En cause, le but refusé à Torbjorn Heggem après intervention de la VAR pour une poussette d’Erling Haaland sur Elliot Anderson. Du côté des Scandinaves, on assure également que sur le premier but de Jude Bellingham, le ballon avait touché au préalable un câble de caméra après un dégagement d’Orjan Nyland.

« Aujourd'hui, c'est l'arbitre qui a gagné » « Aujourd'hui, c'est l'arbitre qui a gagné. C'est ce que je ressens. D'habitude, je n'aime pas parler des arbitres après un match, mais quand tant de moments clés tournent à l'encontre d'une équipe, c'est impossible de l'ignorer. On a vu le but refusé à Torbjorn Heggem, on a vu des décisions controversées tout au long du match, et chaque décision importante semblait tourner en faveur de l'Angleterre. À ce niveau, ce sont ces moments-là qui changent le cours d'un match », a regretté Alf-Inge Haaland au micro de DAZN.

« Bravo à Bellingham et à l'arbitre » Le père d’Erling Haaland n’en est pas resté là et a également critiqué l’arbitrage de Clément Turpin sur les réseaux sociaux. « Bravo à Bellingham et à l'arbitre », a-t-il écrit sur X, en réponse à une publication du journaliste Fabrizio Romano mettant en avant la performance de Jude Bellingham. Alf-Inge Haaland a ensuite répondu à Henry Winter, journaliste anglais qui a lui aussi salué la prestation du joueur du Real Madrid : « Vraiment ? Sauvé par l’arbitre. J'espère que vous allez remporter la Coupe du monde maintenant. Mais j'ai l'impression qu'on s'est fait voler aujourd'hui. »