Scène lunaire à la Coupe du Monde 2026 : Après François Letexier, un autre arbitre français se fait tacler !

Ce samedi soir, la Norvège et l'Angleterre se sont disputés une place pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Vainqueurs 2-1 à l'issue des prolongations, les Three Lions vont affronter l'Argentine en demi-finale. Eliminée de la Coupe du Monde, la Norvège s'en est prise à Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.
Ce mardi, l'Argentine a éliminé l'Egypte en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Menée 2-0 jusqu'à la 79ème minute de jeu, l'Albiceleste a réussi a renverser les Pharaons, ayant inscrit son troisième but dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Mais à en croire la bande à Mohamed Salah, celle de Lionel Messi a été bien aidée par François Letexier. En effet, l'arbitre français a été pris en grippe après la rencontre. A tel point que son exclusion pour la suite de la compétition a été réclamée par l'EFA (la Fédération Egyptienne de Football).
«La balle heurte le câble de la caméra»
Après François Letexier, un autre arbitre français a pris cher ces dernières heures. Il s'agit de Clément Turpin. En charge lors du choc des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre ce samedi soir, il s'est fait tacler par Kent Bergersen et par Holmgren Pedersen.
«Les arbitres auraient dû vérifier l’action»
Lors du choc entre la Norvège et l'Angleterre, une polémique a éclaté après l'égalisation de Jude Bellingham. Selon les Løvene, le ballon aurait touché le câble de la caméra aérienne sur le dégagement de Ørjan Nyland. Ce qui aurait modifié sa trajectoire et permis à l'Angleterre de récupérer la possession avant de contre-attaquer et de marquer. Au micro de TV2, Kent Bergersen a pesté contre l'arbitrage de Clément Turin. « Au moment du dégagement d’Ørjan, la balle heurte le câble de la caméra située au-dessus du terrain, ce qui la raccourcit considérablement. Les arbitres auraient dû vérifier l’action », a affirmé le sélectionneur adjoint de la Norvège, qui a obtenu une réponse de la FIFA via X : « Aucune preuve que le ballon ait touché le fil aérien ». Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Holmgren Pedersen. « Nous l’avons vu sur l’iPad. Étrange qu’ils ne vérifient pas. On voit clairement sur la vidéo que la balle monte puis rebondit assez rapidement. Elle heurte donc le câble de la caméra », a assuré le défenseur de la Norvège à Nettavisen.