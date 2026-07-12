Scène lunaire à la Coupe du Monde 2026 : Après François Letexier, un autre arbitre français se fait tacler !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, la Norvège et l'Angleterre se sont disputés une place pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Vainqueurs 2-1 à l'issue des prolongations, les Three Lions vont affronter l'Argentine en demi-finale. Eliminée de la Coupe du Monde, la Norvège s'en est prise à Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.

Ce mardi, l'Argentine a éliminé l'Egypte en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Menée 2-0 jusqu'à la 79ème minute de jeu, l'Albiceleste a réussi a renverser les Pharaons, ayant inscrit son troisième but dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Mais à en croire la bande à Mohamed Salah, celle de Lionel Messi a été bien aidée par François Letexier. En effet, l'arbitre français a été pris en grippe après la rencontre. A tel point que son exclusion pour la suite de la compétition a été réclamée par l'EFA (la Fédération Egyptienne de Football).

«La balle heurte le câble de la caméra» Après François Letexier, un autre arbitre français a pris cher ces dernières heures. Il s'agit de Clément Turpin. En charge lors du choc des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre ce samedi soir, il s'est fait tacler par Kent Bergersen et par Holmgren Pedersen.