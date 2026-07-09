Coupe du Monde 2026 : François Letexier exclu après Argentine-Égypte ? La réponse tombe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très remontée contre plusieurs de ses décisions arbitrales lors de sa défaite face à l’Argentine (2-3) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’Egypte est même allée jusqu’à réclamer l’exclusion de François Letexier jusqu’à la fin de la compétition. Une requête qui ne devrait en revanche pas être prise en compte par la FIFA.

« On a souffert d’une injustice. » Tels ont été les mots d’Hossam Hassan mardi, après l’élimination de l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine (2-3). Une rencontre que les Égyptiens avaient pourtant entre les mains, eux qui menaient de deux buts à un peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire, avant que l’Albiceleste ne renverse la rencontre grâce à des réalisations de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernandez.

Une exclusion de Letexier pour le reste du Mondial ? Quand il parle d’injustice, le sélectionneur de l’Égypte fait référence à plusieurs décisions arbitrales de François Letexier, notamment le but refusé à Mostafa Ziko (58e) pour une faute au préalable, ainsi qu’une faute supposée sur Mohamed Salah (90e+2) juste avant le but victorieux de l’Argentine. Comme indiqué par AS, la Fédération égyptienne (EFA) a même l’intention de porter plainte devant la FIFA et réclamer l’expulsion du Français, ainsi que de ses assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmounin, jusqu’à la fin de la compétition.