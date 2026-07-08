Coupe du Monde 2026 : Un complot contre l’équipe de France ? La réponse de Didier Deschamps !

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2026 a été secoué par des nombreuses polémiques, qui semblent avoir miné la confiance du public. Ainsi, lorsqu’il a été annoncé qu’un arbitre argentin arbitrera le quart de finale entre la France et le Maroc de ce jeudi soir, certains ont tout de suite crié au complot.

En ce moment, on parle très peu de football à la Coupe du monde 2026. On ne compte en effet plus les scandales et les polémiques, la plus importante étant évidemment celle lancée par Donald Trump, avec la suspension du carton rouge de Folarin Balogun. Et l’équipe de France n’est pas étrangère à certaines d’entre elles...

Un Argentin pour arbitrer France/Maroc La désignation de l’arbitre du quart de finale opposant la France au Maroc, a beaucoup fait parler. Il s’agit de l’Argentin Facundo Tello, qui sera assisté par quatre de ses compatriotes. Pas vraiment un choix anodin quand on connait la rivalité qui oppose l’équipe de France à l’Albiceleste, depuis la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. D’ailleurs, le fait que ce soit le Français François Letexier qui arbitre le quart de finale entre l’Argentine et l’Egypte, avait déjà soulevé des gros débats de l’autre côté de l’Atlantique.