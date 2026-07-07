Départ de Didier Deschamps : Patrick Vieira avec Zinedine Zidane en équipe de France, il répond sur RMC !

Pierrick Levallet

Didier Deschamps vit ses derniers moments à la tête de l’équipe de France. Le coach de 57 ans a annoncé qu’il quittera son poste sur le banc des Bleus après la Coupe du monde 2026. Et tout porte à croire que ce sera Zinédine Zidane qui lui succédera. Patrick Vieira a alors été interrogé sur l’éventualité de rejoindre son staff en sélection. Et le champion du monde 1998 a répondu clairement.

Didier Deschamps n’a plus beaucoup de temps devant lui à la tête de l’équipe de France. L’entraîneur de 57 ans quittera son poste sur le banc des Bleus une fois la Coupe du monde 2026 arrivée à son terme. Et le favori pour le remplacer n’est nul autre que Zinédine Zidane. Le Ballon d’Or 1998 est sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021 et est fortement pressenti pour prendre le relai après le Mondial en Amérique. Certains de ses anciens coéquipiers, comme Fabien Barthez, pourraient d’ailleurs le rejoindre dans le staff tricolore. Patrick Vieira a été interrogé à propos de cette éventualité, et a répondu très clairement.

«Je pense que Zidane a son équipe en tête» « Si Zinedine Zidane sélectionneur de l'équipe de France me passe un coup de fil pour intégrer son staff, est-ce que j'y vais ou pas ? Ah parce qu'il sera le sélectionneur de l'équipe de France ? Non mais je pense que Zidane a son équipe en tête. Moi, je suis plus à la recherche d'un club pour le travail au quotidien que d'une sélection » a d’abord lancé le champion du monde 1998 au micro de l’After Foot.