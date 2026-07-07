Coupe du monde 2026 - Maroc : Voilà pourquoi Ayyoub Bouaddi a dit non à l’équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, il est l'un des joueurs les plus en vue avec le Maroc. Ayyoub Bouaddi se présente comme l'une des révélations du Mondial avant d'affronter l'équipe de France en quart de finale jeudi. Et le crack du LOSC aurait d'ailleurs pu disputer ce match sous les couleurs de l'autre maillot. Mais il en a décidé autrement.

Comme plusieurs joueurs avant lui, Ayyoub Bouaddi a choisi de refuser l'opportunité de jouer avec l'équipe de France et il a choisi son pays d'origine le Maroc. Mais à la différence de nombreux autres joueurs, cette fois-ci, les Bleus pourraient le regretter. Et pour cause, le milieu de terrain du LOSC se présent comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Et il le démontre à la Coupe du monde où il s'est imposé comme la grande révélation avant d'affronter l'équipe de France en quart de finale jeudi.

Voila pourquoi Bouaddi a choisi le Maroc Un match qu'il aurait donc pu disputer avec les Bleus. Mais le joueur du LOSC en a décidé autrement. Selon les informations de L'EQUIPE, Ayyoub Bouaddi a longtemps hésité entre un pays qui le voulait absolument qui co-organisera la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, et un pays pour lequel il a été capitaine des Espoirs. Mais alors que l'équipe de France ne pouvait pas lui garantir une place dans son groupe pour la Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi a décidé de ne pas laisser passer l'opportunité de disputer un Mondial. Certes, il n'a que 18 ans et aurait très bien pu attendre les prochaines éditions pour jouer avec les Bleus, mais il prenait également le risque de ne jamais participer à une Coupe du monde. En quatre ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle Bouaddi a opté pour le Maroc. Et pour le moment, il ne semble pas s'être trompé.