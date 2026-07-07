Coupe du monde 2026 - Dérapage raciste : La sénatrice paraguayenne lâche une réponse lunaire et menace Kylian Mbappé en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire de l'équipe de France contre le Paraguay (1-0), les commentaires ont été nombreux concernant le jeu pratiqué par l'équipe sud-américaine. Mais cela n'a pas du tout plus à une certaine Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, qui a tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, et qui en a rajouté une couche.

Le match entre l'équipe de France et le Paraguay a été largement commenté à cause du comportement de l'équipe sud-américaine, qui a essayé de casser le jeu de différentes manières et parfois même violente. Par conséquent, lorsque Kylian Mbappé a ouvert le score, il a rapidement adopté la même attitude en réponse aux Paraguayens, refusant de serrer la main au gardien de but et assurant après le match que « s’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde ». Une attitude qui avait déplu à Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, qui n'avait pas manqué de tenir des propos scandaleux à l'égard du capitaine de l'équipe de France. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien », écrivait-elle sur son compte X.

Celeste Amarilla en rajoute une couche ! Compte tenu de la gravité des propos tenus, Kylian Mbappé avait immédiatement répondu par un message limpide : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ». Mais visiblement, la sénatrice paraguayenne ne voit toujours pas le problème.

«Pendant le match, ton comportement arrogant se voyait» En effet, dans un long message publié sur X, Celeste Amarilla s'en est pris une nouvelle fois à Kylian Mbappé. « Le problème est avec toi. Je n’ai jamais rien dit contre la France, au contraire, je suis avec vous. J’ai étudié dans un collège français de mes 2 ans jusqu’à mes 17 ans. Je suis ce que je suis grâce au Collège de L’Inmaculée Concepción. Nous chantions La Marseillaise et nous honorions son drapeau avec le nôtre. Je parle français et j’adore visiter la France. Le dernier Noël, je l’ai passé en famille à Courchevel et nous avons accueilli la nouvelle année à Saint-Tropez. Rien à voir avec la France, le problème c’est avec toi », écrit-elle dans un premier temps avant de donner une interprétation très personnelle de la phrase de Kylian Mbappé sur le fait d’aller « mettre les mains dans la merde ». La sénatrice estime ainsi que « nous ne sommes pas stupides, nous comprenons parfaitement que la merde, c’était l’équipe paraguayenne et que l’équipe paraguayenne, c'est nous tous ».