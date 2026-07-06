Equipe de France - Dérapage raciste à la Coupe du monde : Kylian Mbappé règle ses comptes avec la sénatrice paraguayenne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Celeste Amarilla s'est bâtie une triste réputation ces dernières heures. La sénatrice paraguayenne a tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé qui n'ont pas manqué de faire réagir dans les médias, à commencer par la ministre des Sports française jusqu'au principal intéressé. Sur son compte X, le capitaine de l'équipe de France a remis la femme politique à sa place.

Kylian Mbappé a été l'unique buteur du 1/8ème de finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et le Paraguay dans la nuit de samedi à dimanche (1-0). Au cours de ce match sous tension sous le signe de contacts avec deux oppositions de style, le capitaine des Bleus a délivré les siens sur un penalty obtenu par Désiré Doué à la 70ème minute de jeu. Au coup de sifflet final, Mbappé a célébré devant les supporters des Bleus et surtout sous le nez du gardien du Paraguay Orlando Gill qui a vu sa main tendue être ignorée par le champion du monde.

«Les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés» Ce qui a engendré un lancer du ballon de sa part sur le dos de Kylian Mbappé et surtout une sortie raciste d'une sénatrice paraguayenne : Celeste Amarilla sur son compte X. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».