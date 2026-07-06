Equipe de France - Dérapage raciste à la Coupe du monde : Kylian Mbappé règle ses comptes avec la sénatrice paraguayenne !

Celeste Amarilla s'est bâtie une triste réputation ces dernières heures. La sénatrice paraguayenne a tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé qui n'ont pas manqué de faire réagir dans les médias, à commencer par la ministre des Sports française jusqu'au principal intéressé. Sur son compte X, le capitaine de l'équipe de France a remis la femme politique à sa place.
Kylian Mbappé a été l'unique buteur du 1/8ème de finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et le Paraguay dans la nuit de samedi à dimanche (1-0). Au cours de ce match sous tension sous le signe de contacts avec deux oppositions de style, le capitaine des Bleus a délivré les siens sur un penalty obtenu par Désiré Doué à la 70ème minute de jeu. Au coup de sifflet final, Mbappé a célébré devant les supporters des Bleus et surtout sous le nez du gardien du Paraguay Orlando Gill qui a vu sa main tendue être ignorée par le champion du monde.
«Les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés»
Ce qui a engendré un lancer du ballon de sa part sur le dos de Kylian Mbappé et surtout une sortie raciste d'une sénatrice paraguayenne : Celeste Amarilla sur son compte X. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».
«Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay»
Quelques heures sont passées depuis la publication discriminatoire de Celeste Amarilla. Ces dernières minutes, Kylian Mbappé a pris le soin de lui répondre à son tour sur X en qualifiant la sénatrice de « méprisable » entre autres. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».